Названы причины появления кругов и мешков под глазами

Исследования показали, что мешки под глазами и темные круги могут возникать по разным причинам — от генетической предрасположенности до воздействия внешних факторов. Об этом 17 ноября сообщил журнал Popular Science.



«Темные круги под глазами могут указывать на непреднамеренные психологические состояния, эмоции или физические состояния, например, усталость, тошноту, сонливость и отсутствие интереса, а также на наличие серьезных заболеваний», — уточнил пластический хирург в области окулофациальной хирургии из Медицинской школы Делла при Техасском университете в Остине Танудж Накра.



Однако это не всегда так. Согласно публикации, многие молодые, здоровые люди, которые высыпаются, также могут столкнуться с возникновением темных кругов. Некоторые люди, по словам хирурга, рождаются с более плотной круговой связкой, удерживающей кожу под глазами. Более плотная связка или тонкая кожа делает такие подлежащие структуры, как орбитальная мышца, более видимыми. Это может привести к тому, что даже при хорошем здоровье и сне на лице будут видны темные круги.



При недосыпе или употреблении в пищу большого количества соли может появиться отечность — под кожей в области глаз проходят кровеносные сосуды, которые могут «протекать», выпуская жидкость в ткани. Это в том числе приводит к образованию мешков под глазами, пишут "Известия".

Влиять на появление мешков под глазами способны также недостаток сна, сильное недоедание, гиперпигментация и, в меньшей степени, естественное старение. В редких случаях причиной может стать выброс химически поврежденных эритроцитов.



По словам Накры, если мешки или темные круги под глазами являются симптомами основного заболевания, они могут служить в качестве полезных индикаторов для дальнейшего лечения. Поспособствовать уменьшению отеков может изменение образа жизни или использование кремов для глаз, содержащих кофеин.



