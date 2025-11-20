Я нашел ошибку
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Названы причины появления кругов и мешков под глазами

20 ноября 2025 11:50
Исследования показали, что мешки под глазами и темные круги могут возникать по разным причинам — от генетической предрасположенности до воздействия внешних факторов. Об этом 17 ноября сообщил журнал Popular Science.

«Темные круги под глазами могут указывать на непреднамеренные психологические состояния, эмоции или физические состояния, например, усталость, тошноту, сонливость и отсутствие интереса, а также на наличие серьезных заболеваний», — уточнил пластический хирург в области окулофациальной хирургии из Медицинской школы Делла при Техасском университете в Остине Танудж Накра.

Однако это не всегда так. Согласно публикации, многие молодые, здоровые люди, которые высыпаются, также могут столкнуться с возникновением темных кругов. Некоторые люди, по словам хирурга, рождаются с более плотной круговой связкой, удерживающей кожу под глазами. Более плотная связка или тонкая кожа делает такие подлежащие структуры, как орбитальная мышца, более видимыми. Это может привести к тому, что даже при хорошем здоровье и сне на лице будут видны темные круги.

При недосыпе или употреблении в пищу большого количества соли может появиться отечность — под кожей в области глаз проходят кровеносные сосуды, которые могут «протекать», выпуская жидкость в ткани. Это в том числе приводит к образованию мешков под глазами, пишут "Известия".

Влиять на появление мешков под глазами способны также недостаток сна, сильное недоедание, гиперпигментация и, в меньшей степени, естественное старение. В редких случаях причиной может стать выброс химически поврежденных эритроцитов.

По словам Накры, если мешки или темные круги под глазами являются симптомами основного заболевания, они могут служить в качестве полезных индикаторов для дальнейшего лечения. Поспособствовать уменьшению отеков может изменение образа жизни или использование кремов для глаз, содержащих кофеин.

Если темные круги вызваны структурными особенностями, маскировка с помощью консилера или использование дорогих кремов может уменьшить видимость. Если же они являются симптомом заболевания, то могут служить полезным индикатором для дальнейшего лечения. В случае с отечностью кремы с кофеином, как и изменения в образе жизни, могут помочь уменьшить опухоль.

Здравоохранение
20 ноября 2025  11:50
