Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти мошенники выманили 3,2 млн рублей у 68-летней местной жительницы
В Тольятти мошенники выманили 3,2 млн рублей у 68-летней местной жительницы
В Тольятти патрульные Росгвардии пресекли кражу кофе на крупную сумму
В Тольятти патрульные Росгвардии пресекли кражу кофе на крупную сумму
Геологи Самарского политеха обнаружили в губернии ранее неизвестное место горных отложений возрастом около 150 млн лет
Геологи Самарского политеха обнаружили в губернии ранее неизвестное место горных отложений возрастом около 150 млн лет
Женщина представилась соцработником и выманила у пожилой самарчанки 225 000 рублей
Женщина представилась соцработником и выманила у пожилой самарчанки 225 000 рублей
День рождения Музея-галереи «Заварка» отметят в Самаре 20--21 декабря
День рождения Музея-галереи «Заварка» отметят в Самаре 20--21 декабря
В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.
В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова
В 2025 году работодатели чаще всего искали в соискателях навыки деловых коммуникаций и продаж
В 2025 году работодатели чаще всего искали в соискателях навыки деловых коммуникаций и продаж
На новогодние подарки в этом году самарцы планируют потратить 16300 рублей
На новогодние подарки в этом году самарцы планируют потратить 16300 рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.45
-0.28
EUR 93.23
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 2025 году работодатели чаще всего искали в соискателях навыки деловых коммуникаций и продаж

113
В 2025 году работодатели чаще всего искали в соискателях навыки деловых коммуникаций и продаж

Самыми востребованными среди “мягких” навыков в 2025 году стали деловые коммуникации — они упоминались в вакансиях более 1,2 млн раз. Среди “жёстких” лидируют продажи, которые указаны работодателями в вакансиях на hh.ru почти 1,6 млн раз. Это выяснили эксперты hh.ru,  платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировав 21,8 млн упоминаний различных требований в вакансиях, размещённых на сайте hh.ru с января по ноябрь текущего года.
 

«Работодателям нужны гибкие, коммуникабельные и инициативные специалисты — спрос на развитые “мягкие” навыки в последние годы стабильно растёт. Так, на топ-10 “мягких” навыков приходится 27% от всех компетенций, указанных в вакансиях за 2025 год, а на топ-10 “жёстких” — 17%, – комментирует результаты исследования Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru. – “Мягкие” навыки — это универсальные качества, необходимость которых почти не зависит от профессии. Умение взаимодействовать, договариваться, обучаться и брать ответственность востребовано в любой сфере. “Жёсткие”, наоборот, остаются более узкими и чаще всего привязаны к конкретной специализации». 
 

В 2025 году самым востребованным среди работодателей «мягким» навыком стали деловые коммуникации — их упоминали 1,2 млн раз, что составляет 7,8% от всех требований, указанных в вакансиях. На втором месте оказалась клиентоориентированность: 997 тыс. упоминаний, или 4,6%. Замыкает тройку работа в команде — её указали 925 тыс. раз (4,2%). Далее идут обучение и развитие (1,9%), ответственность и организаторские способности (по 1,7%), телефонные переговоры (1,6%), внимательность (1,5%), умение работать с большим объёмом информации (1%), а также управленческие и лидерские качества (1%).
 

Среди «жёстких» навыков первое место занимают продажи — почти 1,6 млн упоминаний в вакансиях, или 7,2% от всех указанных компетенций. На втором месте грамотность: 481 тыс. упоминаний (2,2%). Третьим по востребованности стал мерчандайзинг — 303 тыс. упоминаний (1,4%). Далее идут: монтаж, техобслуживание и ремонт оборудования (1,4%), заключение договоров и строительные работы (по 1,1%), электротехнические работы (0,9%), техобслуживание автомобиля (0,8%), контроль качества (0,7%) и ремонт помещений (0,6%).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
144
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
16 декабря 2025  09:30
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
131
В ходе совещания губернатор поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.
15 декабря 2025  21:36
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области
363
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
15 декабря 2025  18:12
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
447
С застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья. 
15 декабря 2025  17:09
Эксперты Градсовета Самарской области утвердили мастер-планы комплексной застройки трех территорий в Самаре 
387
Весь список