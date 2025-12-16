В 2025 году работодатели чаще всего искали в соискателях навыки деловых коммуникаций и продаж

Самыми востребованными среди “мягких” навыков в 2025 году стали деловые коммуникации — они упоминались в вакансиях более 1,2 млн раз. Среди “жёстких” лидируют продажи, которые указаны работодателями в вакансиях на hh.ru почти 1,6 млн раз. Это выяснили эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировав 21,8 млн упоминаний различных требований в вакансиях, размещённых на сайте hh.ru с января по ноябрь текущего года.



«Работодателям нужны гибкие, коммуникабельные и инициативные специалисты — спрос на развитые “мягкие” навыки в последние годы стабильно растёт. Так, на топ-10 “мягких” навыков приходится 27% от всех компетенций, указанных в вакансиях за 2025 год, а на топ-10 “жёстких” — 17%, – комментирует результаты исследования Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru. – “Мягкие” навыки — это универсальные качества, необходимость которых почти не зависит от профессии. Умение взаимодействовать, договариваться, обучаться и брать ответственность востребовано в любой сфере. “Жёсткие”, наоборот, остаются более узкими и чаще всего привязаны к конкретной специализации».



В 2025 году самым востребованным среди работодателей «мягким» навыком стали деловые коммуникации — их упоминали 1,2 млн раз, что составляет 7,8% от всех требований, указанных в вакансиях. На втором месте оказалась клиентоориентированность: 997 тыс. упоминаний, или 4,6%. Замыкает тройку работа в команде — её указали 925 тыс. раз (4,2%). Далее идут обучение и развитие (1,9%), ответственность и организаторские способности (по 1,7%), телефонные переговоры (1,6%), внимательность (1,5%), умение работать с большим объёмом информации (1%), а также управленческие и лидерские качества (1%).



Среди «жёстких» навыков первое место занимают продажи — почти 1,6 млн упоминаний в вакансиях, или 7,2% от всех указанных компетенций. На втором месте грамотность: 481 тыс. упоминаний (2,2%). Третьим по востребованности стал мерчандайзинг — 303 тыс. упоминаний (1,4%). Далее идут: монтаж, техобслуживание и ремонт оборудования (1,4%), заключение договоров и строительные работы (по 1,1%), электротехнические работы (0,9%), техобслуживание автомобиля (0,8%), контроль качества (0,7%) и ремонт помещений (0,6%).