В Тольятти мошенники выманили 3,2 млн рублей у 68-летней местной жительницы
В Тольятти патрульные Росгвардии пресекли кражу кофе на крупную сумму
Геологи Самарского политеха обнаружили в губернии ранее неизвестное место горных отложений возрастом около 150 млн лет
Женщина представилась соцработником и выманила у пожилой самарчанки 225 000 рублей
День рождения Музея-галереи «Заварка» отметят в Самаре 20--21 декабря
В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.
В 2025 году работодатели чаще всего искали в соискателях навыки деловых коммуникаций и продаж
На новогодние подарки в этом году самарцы планируют потратить 16300 рублей
В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова

В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.

В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга   г. Самара (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.

 

24 декабря 2025 г. 18:00 – Праздничное богослужение в Сочельник Рождества Христова.   Будет представлена традиционная Рождественская сценка в исполнении детей, подростков, а также молодых людей с ограничениями возможностей здоровья, прозвучат библейские тексты о рождении Спасителя в сопровождении органной и хоровой музыки. В конце богослужения каждый присутствующий сможет зажечь свою свечу как символ того, что Свет приходит в этот мир   и спеть со всеми традиционную рождественскую песню «Тихая ночь» («Stille Nacht»).

Приглашаем СМИ!

 

25 декабря 2025 г. 18:30 – Праздничное Рождественское   богослужение с участием хора в сопровождении органа.

Вход на все рождественские мероприятия и богослужения свободный

«Рождество является ежегодным напоминанием о том, что Бог любит нас и напоминанием одновременно о том, что Он всюду с нами, и в хлеву, и во дворце, Он с нами и в беде, в отчаянии, в горе. Он с нами, когда мы не любим ни себя, ни ближнего, ни Самого Бога. Но Бог от нас не отрекается. Это мы легко забываем о Нем и о том, что Он совершил для нас.

Каждый год в ночь с 24 на 25 декабря католики и лютеране отмечают праздник Рождества Христова. Это одно из важнейших событий христианской церкви. Весь декабрь ознаменован ожиданием этого праздника – это время Адвента – время размышлений и надежды. В это время проводится тщательная уборка, украшается не только елка, но окна, двери, плетется адвентский венок, на котором установлены свечи. Число их зависит от размера венка. Их может быть 24, тогда зажигается каждый день новая свеча, если их 4, то каждое воскресенье зажигается на одну свечу больше как символ того, что Иисус – Свет мира приходит к людям.

Каждый год Лютеранская кирха Самары открывает свои двери, приглашая на мероприятия предрождественского и рождественского времени. Мы сердечно приглашаем всех разделить с нами радость грядущего праздника!», – пропст Евангелическо-Лютеранских общин Самарской области Ольга Васильевна Темирбулатова.

0+

 

 

Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
154
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
16 декабря 2025  09:30
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
145
В ходе совещания губернатор поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.
15 декабря 2025  21:36
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области
366
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
15 декабря 2025  18:12
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
450
С застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья. 
15 декабря 2025  17:09
Эксперты Градсовета Самарской области утвердили мастер-планы комплексной застройки трех территорий в Самаре 
389
Весь список