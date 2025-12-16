В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.

В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга г. Самара (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.

24 декабря 2025 г. 18:00 – Праздничное богослужение в Сочельник Рождества Христова. Будет представлена традиционная Рождественская сценка в исполнении детей, подростков, а также молодых людей с ограничениями возможностей здоровья, прозвучат библейские тексты о рождении Спасителя в сопровождении органной и хоровой музыки. В конце богослужения каждый присутствующий сможет зажечь свою свечу как символ того, что Свет приходит в этот мир и спеть со всеми традиционную рождественскую песню «Тихая ночь» («Stille Nacht»).

Приглашаем СМИ!

25 декабря 2025 г. 18:30 – Праздничное Рождественское богослужение с участием хора в сопровождении органа.

Вход на все рождественские мероприятия и богослужения свободный

«Рождество является ежегодным напоминанием о том, что Бог любит нас и напоминанием одновременно о том, что Он всюду с нами, и в хлеву, и во дворце, Он с нами и в беде, в отчаянии, в горе. Он с нами, когда мы не любим ни себя, ни ближнего, ни Самого Бога. Но Бог от нас не отрекается. Это мы легко забываем о Нем и о том, что Он совершил для нас.

Каждый год в ночь с 24 на 25 декабря католики и лютеране отмечают праздник Рождества Христова. Это одно из важнейших событий христианской церкви. Весь декабрь ознаменован ожиданием этого праздника – это время Адвента – время размышлений и надежды. В это время проводится тщательная уборка, украшается не только елка, но окна, двери, плетется адвентский венок, на котором установлены свечи. Число их зависит от размера венка. Их может быть 24, тогда зажигается каждый день новая свеча, если их 4, то каждое воскресенье зажигается на одну свечу больше как символ того, что Иисус – Свет мира приходит к людям.

Каждый год Лютеранская кирха Самары открывает свои двери, приглашая на мероприятия предрождественского и рождественского времени. Мы сердечно приглашаем всех разделить с нами радость грядущего праздника!», – пропст Евангелическо-Лютеранских общин Самарской области Ольга Васильевна Темирбулатова.

0+