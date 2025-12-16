В Тольятти водитель сбил сразу троих пешеходов

Еще одно ДТП 15 декабря произошло в 16:30 в Комсомольском районе города Тольятти. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 28-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигался по ул. Громовой в направлении ул. Ярославской. В пути следования, возле дома № 25, допустил наезд на пешеходов 17-летнего мужчину и 18 и 64-летних женщин

Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2, слева направо походу движения транспортного средства. ДТП произошло в условиях снегопада. Пешеходам назначено амбулаторное лечение.