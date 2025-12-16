В России введут круглогодичные штрафы за неуведомление военкомата о переезде

Неуведомление военкомата по месту жительства о выезде за пределы региона на срок более трех месяцев будут караться штрафами круглогодично, ранее норма действовала только в период призыва. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Текст документа размещен на официальном портале публикования правовых актов.

Размер штрафа не изменился и составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Административная ответственность наступает, если гражданин покинул место жительства на срок свыше трех месяцев и не уведомил об этом военкомат.

Изменения, утвержденные новым законом, вступят в силу с 1 января 2026 года, пишет Смотрим.