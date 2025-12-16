Нападение в школе в Одинцово: есть погибший и раненые

Во вторник, 16 декабря, стало известно о нападении подростка в школе поселка Горки-2 в Подмосковье. Подробности произошедшего — в материале «Известий».

16 декабря утром подросток устроил нападение на школу в подмосковном поселке Горки-2. Ученик ранил несколько человек ножом. Один из них погиб. Об этом также написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова: «К нашему великому горю в школе погиб ребенок, ученик четвертого класса».Также был ранен охранник.

Как позднее сообщили в Следственном комитете, нападавшим оказался ученик 9-го класса школы.

В общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, где один из учеников совершил нападение с ножом, отсутствовали металлоискатели. Об этом 16 декабря сообщил источник «Известий».

По предварительной информации, помимо того что напавшего в полном обмундировании впустили в образовательное учреждение, ему также удалось совершенно спокойно пронести внутрь нож и самодельное взрывное устройство (СВУ) .

Предотвратить происходящее не смог и охранник, у которого при себе не оказалось никаких средств защиты.