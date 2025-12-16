Я нашел ошибку
«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Нападение в школе в Одинцово: есть погибший и раненые

214
Во вторник, 16 декабря, стало известно о нападении подростка в школе поселка Горки-2 в Подмосковье. Подробности произошедшего — в материале «Известий».

16 декабря утром подросток устроил нападение на школу в подмосковном поселке Горки-2. Ученик ранил несколько человек ножом. Один из них погиб. Об этом также написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова: «К нашему великому горю в школе погиб ребенок, ученик четвертого класса».Также был ранен охранник.

Как позднее сообщили в Следственном комитете, нападавшим оказался ученик 9-го класса школы.

В общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, где один из учеников совершил нападение с ножом, отсутствовали металлоискатели. Об этом 16 декабря сообщил источник «Известий».

По предварительной информации, помимо того что напавшего в полном обмундировании впустили в образовательное учреждение, ему также удалось совершенно спокойно пронести внутрь нож и самодельное взрывное устройство (СВУ) .

Предотвратить происходящее не смог и охранник, у которого при себе не оказалось никаких средств защиты.

 

В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
213
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
16 декабря 2025  11:55
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
185
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
16 декабря 2025  11:34
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
185
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
216
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
16 декабря 2025  09:30
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
212
