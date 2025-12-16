Солнечная корональная дыра может вызвать магнитные бури

Снижение вспышечной активности на Солнце до нуля ожидается к 17 и 18 декабря, корональная дыра может вызвать магнитные бури. Об этом 15 декабря сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что основным источником солнечной активности на этой неделе станет очередная корональная дыра своеобразной формы. По данным специалистов, в среду или четверг к планете может подойти возмущенный поток солнечного ветра.

«Прогноза на магнитные бури пока нет, но так как предыдущее касание дало бури низшего первого уровня G1, можно считать это предварительным ориентиром», — говорится в Telegram-канале лаборатории, пишут "Известия".