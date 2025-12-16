слово "лабубу" включили в российские словари неологизмов

Слово "лабубу" включено в свежий выпуск словаря неологизмов. Об этом сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А.И. Герцена, профессор Наталия Козловская в интервью ТАСС.

В материале отмечается, что впервые это наименование было зафиксировано в выпуске неологического ежегодника серии "Новое в русской лексике" Института лингвистических исследований в 2024 году.

"Слово "лабубу" там, конечно же, есть", – подчеркнула Козловская.

По словам эксперта, ежегодник отражает ключевые слова года, и "лабубу" среди них фигурирует как яркий пример современного сленга, пишет Смотрим.

Однако норма употребления пока не устоялась: ударение в "лабубу" остается подвижным, заключается в статье.