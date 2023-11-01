Названо допустимое количество шоколада в день

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Врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина рассказала, сколько шоколада можно съедать в день.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 1 ноября, специалист отметила, что горький шоколад считается наиболее полезным, поскольку в нем содержится меньше сахара, содержание какао составляет от 55 до 70%. Наименее полезным считается молочный, а особенно белый, шоколад, потому что в нем больше сахара и меньше какао.

Амеличкина указала на то, что хорошей альтернативой при желании снизить количество потребляемых калорий может стать шоколад с подсластителем. Между тем много его есть не стоит, поскольку подсластители могут вызывать вздутие живота, тошноту и диарею.

Врач подчеркнула, что в день не стоит съедать более 30 г горького шоколада или 15–20 г молочного. Она указала на то, что регулярное чрезмерное употребление шоколада увеличивается риск превысить количество сахара и насыщенных жиров в рационе. Со временем это может спровоцировать набор лишнего веса, развитие сахарного диабета, болезней печени и сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого шоколад не рекомендуется детям до трех лет, пациентам с сахарным диабетом и тем, кто страдает от аллергии на шоколад. С осторожностью есть шоколад стоит людям с гипертонической болезнью, поскольку в нем содержится кофеин, людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и тем, у кого этот продукт вызывает изжогу.

Помимо этого, по словам Амеличкиной, лучше ограничить количество шоколада в рационе при подагре, поскольку в нем содержатся пурины. Заменить его можно мармеладом, зефиром, пастилой. Для сокращения калорий стоит выбирать шоколад с заменителями сахара, пишут "Известия".

Напомним, россиянам предрекают подорожание шоколада, особено горьких сортов.