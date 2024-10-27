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Сегодня в Самарской области местами сохранится туман

27 октября 2024 10:34
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Сегодня в Самарской области местами сохранится туман

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением до конца дня 27.10.2024 местами по области ожидается туман при видимости 500 метров и менее».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

(все операторы сотовой связи)

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