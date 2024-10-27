В Самаре пройдет турнир "Ночь чемпионов IBA"

134

4 ноября, 19:30



Самара, Дворец спорта



Вход бесплатный 6+



Бронирование билетов по телефону: +7 (846) 933-41-55



Харитон Агрба проведет бой за пояс чемпиона мира по версии IBA в весе до 67 кг против аргентинца Габриэля Росы.



В со-главном событии шоу Джамбулат Бижамов проведет бой за звание обязательного претендента на пояс IBA в весе до 75 кг против венесуэльца Кейбера Гонсалеса Запаты.



8-раундовый поединок за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 67 кг проведет уроженец Самарской области Вахид Аббасов, которому будет противостоять выступающий за Великобританию уроженец ДР Конго Майкл Кинг.



Все подробности здесь.



Турнир "Ночь чемпионов IBA" в Самаре организован Международной ассоциацией бокса, промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions и ГАУ СО "Самара Арена" при поддержке Федерации бокса России, Самарской областной федерации бокса и Правительства Самарской области. Генеральные партнеры ПАО "Газпром", букмекерская компания OLIMPBET.

Фото: минспорта СО