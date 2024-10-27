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В Самаре пройдет турнир "Ночь чемпионов IBA"

27 октября 2024 14:31
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 4 ноября, 19:30.

4 ноября, 19:30

 Самара, Дворец спорта

 Вход бесплатный   6+

 Бронирование билетов по телефону: +7 (846) 933-41-55

Харитон Агрба проведет бой за пояс чемпиона мира по версии IBA в весе до 67 кг против аргентинца Габриэля Росы.

В со-главном событии шоу Джамбулат Бижамов проведет бой за звание обязательного претендента на пояс IBA в весе до 75 кг против венесуэльца Кейбера Гонсалеса Запаты.

8-раундовый поединок за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 67 кг проведет уроженец Самарской области Вахид Аббасов, которому будет противостоять выступающий за Великобританию уроженец ДР Конго Майкл Кинг.

Все подробности здесь.

Турнир "Ночь чемпионов IBA" в Самаре организован Международной ассоциацией бокса, промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions и ГАУ СО "Самара Арена" при поддержке Федерации бокса России, Самарской областной федерации бокса и Правительства Самарской области. Генеральные партнеры ПАО "Газпром", букмекерская компания OLIMPBET.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Самара

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