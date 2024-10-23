Для самарцев созданы все условия для профилактики

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О заболеваемости сезонными вирусными инфекциями, профилактике и работе медицинских служб на пресс-конференции "Комсомольской правды в Самаре" рассказали врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян и руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.



По словам Светланы Архиповой, в настоящее время заболеваемость ОРВИ находится ниже уровня эпидемического порога.



"По результатам исследования в октябре преимущественно циркулировали следующие вирусы: аденовирусная инфекция, парагрипп, сезонные коронавирусы и риновирусы. В последнюю неделю зафиксированы случаи гриппа" - отметила Светлана Архипова.



Армен Бенян отметил, что заблаговременно были проведены мероприятия по оценке медицинских ресурсов на случай роста заболеваемости инфекциями и введен строгий масочный режим в учреждениях здравоохранения.

В настоящее время в регионе:

в поликлиниках работают 130 фильтр-боксов для приема пациентов с признаками простуды

на дом к пациентам с острым течением ОРВИ выезжают 136 мобильных бригад из поликлиник

ежедневно работают 190 бригад службы скорой медпомощи,которые в том числе оказывают экстренную помощь в случае тяжёлого течения инфекции

развернуты 140 коек в стационарах для лечения пациентов с COVID-19.



"Особое внимание - профилактической работе. С конца августа в регионе стартовала прививочная кампания против гриппа, в медучреждениях работают более 100 прививочных пунктов, в том числе и в выходные дни. Прививки от гриппа сделали уже более 1 млн жителей региона. Планируем охватить вакцинацией более 1,8 млн человек. На вакцинацию люди приходят с семьями, организованными коллективами. Более того мы предоставляем еще и такую возможность - вакцинироваться по месту работы. Для этого прививочные бригады выезжают на предприятия и оперативно с соблюдением всех требований проводят процедуру вакцинации", - отметил Армен Бенян.



Сейчас, когда отмечается небольшой спад заболеваемости ОРВИ, благоприятное время сделать прививки от гриппа всем, кто не успел посетить пункт вакцинации.



"Каждый человек, который позаботится о себе, пройдя вакцинацию, сделает вклад и в снижение общей заболеваемости", - отметил руководитель ведомства.



Традиционно в период прививочной кампании защититься можно сразу от нескольких инфекций. Людям из групп риска - пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями рекомендована вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от этой инфекции можно по согласованию с лечащим врачом.



Также защититься от пневмококковой инфекции приглашают жителей старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями легких, эндокринными болезнями, в том числе сахарным диабетом, сердечной недостаточностью.

Фото: минздрав СО