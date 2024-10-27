В один день пешеходов сбили в Самаре и Тольятти

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26 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 16:35 в Самаре. Водитель 1960 г.р., управляя транспортным средством Volkswagen Polo, двигался по ул. Севастопольская. При повороте на пр. Металлургов, в районе дома № 6 по пр. Металлургов, не уступил дорогу пешеходу – женщине 1979 г.р., которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал пешеход, ему назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в Тольятти в 19:15. Водитель 1966 г.р., управляя автомобилем Škoda Rapid. В пути следования, в районе д. 31а по ул. Победы, допустил наезд на пешехода 2006 г.р., который переходил дорогу не в установленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован.