Врач-диетолог больницы Ерошевского рассказала о пользе овощей, фруктов и здорового питания в укреплении зрения

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Врач-диетолог высшей категории Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Маргарита Митрофанова:



«Последние исследования в области офтальмологии показали, что риск возникновения многих заболеваний глаз можно снизить, придерживаясь сбалансированного питания и правильного образа жизни.



Кто является реальными помощниками в укреплении зрения?



Что гарантирует поставку необходимых минеральных веществ и витаминов?



Что содержит достаточное количество клетчатки, поддерживающей пищеварительную систему и организм в целом в здоровом состоянии?



Конечно же, овощи, фрукты, орехи и семена, цельные злаки, бобовые, чечевица и другие группы продуктов питания.



Выделяют группы продуктов с доказательным содержанием питательных элементов, полезных для зрения - лютеина и зеаксантина, бета-каротина, витаминов Е и С, цинка:

- Зеленые листовые овощи (листовой салат, руккола, листовая свекла, шпинат)

- Оранжевые овощи (сладкий картофель-батат, тыква, морковь).

- Зеленые овощи (брюссельская капуста, брокколи, горошек, зеленая фасоль)

- Фрукты и соки (киви, мускусная дыня, курага, цитрусовые, ягоды и авокадо как источник омега-3 жирных кислот)

- Орехи и семена ( миндаль, кешью, семена подсолнечника, грецкий орех, тыквенные семечки, фисташки, фундук, кедровые орехи, пекан, подсушенные в духовке соевые бобы). Эта группа является мощным источником клетчатки и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

- Цельные злаки (пшеничные отруби, овсянка, ячмень, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, киноа). Источник растворимой и нерастворимой клетчатки.

- Бобовые и чечевица (черные бобы, фасоль красная и белая, зеленые соевые бобы, горох, чечевица зеленая, черная и красная). Источник растительного белка, клетчатки, цинка, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Вводя продукты здорового питания в свой рацион, не забывайте о достаточном употреблении воды, режиме дня, двигательной активности и хорошем настроении».

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