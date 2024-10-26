Армен Бенян с рабочим визитом посетил Похвистневскую больницу

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Руководитель ведомства проконтролировал работу приемно-диагностического отделения, обсудил с руководством больницы планы по переоснащению учреждения и развитию новых видов оказания медицинской помощи.



Новый корпус Похвистневской больницы,где разместилось приемно-диагностическое отделение, был возведен и оснащен благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в 2022 году.



"В этом подразделении сосредоточены самые современные возможности для оказания неотложной и экстренной, а также плановой консультативной помощи детям и взрослым с различными патологиями, в том числе хирургической и травматологической, - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - В рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который стартует по решению Президента Владимира Владимировича Путина, особое внимание будет уделено совершенствованию экстренной медицинской помощи, и в частности созданию современной инфраструктуры приемных отделений с использованием модульных конструкций. Наш региональный опыт по созданию таких отделений уже признан передовым и мы продолжим его тиражировать на самарской земле".



Врио министра ознакомился с организацией пути пациента в процессе получения экстренной помощи, загруженностью диагностического оборудования. С главным врачом Евгением Разумовым обсудили необходимость дополнительного оснащения учреждения медицинской техникой.



В рамках визита Армен Бенян обратил внимание коллег на соблюдение противоэпидемических мер.



"Мы заблаговременно ввели масочный режим в учреждениях здравоохранения Самарской области. Это профилактическая мера направлена на предупреждение распространения вирусных инфекций. И медицинские работники, и пациенты с сопровождающими лицами должны защищать дыхательные пути, заботясь о себе и окружающих, задача руководства больницы - обеспечить строгий контроль за соблюдением масочного режима", - подчеркнул руководитель ведомства.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов