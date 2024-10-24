Самарский врач-гериатр рассказала о вкладе фруктов и овощей в здоровье

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Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:



«Сбалансированное соответственно возрасту питание играет большую роль в развитии процессов старения организма и влияет на характер изменений, возникающих в различных его системах.



Три основных принципа правильного питания:

Соответствие количества энергии (калорийности) потребляемой пищи количеству расходуемой при движении энергии в течение дня.

Сохранение баланса питательных веществ (белков — 15%, жиров — 30%, углеводов — 55% суточной калорийности), витаминов и минералов.

Соблюдение режима питания. Принимать пищу не реже 4—5 раз в день в одно и то же время, не переедая перед сном.



Овощи и фрукты - являются огромными природными хранителями различных классов соединений.



Ежедневно рекомендовано употреблять 2—3 порции фруктов и 3—4 порции овощей.

Одна порция фруктов — это один крупный фрукт (яблоко, груша, апельсин) или 3—4 мелких (слива, мандарин, клубника).

Одна порция овощей — это 1/2 стакана измельченных приготовленных овощей или один стакан измельченных свежих овощей.



Из овощей следует отдать предпочтение свекле, моркови (в свежем, протертом виде), кабачкам, тыкве, цветной капусте, помидорам, картофелю в виде пюре.

Из плодов рекомендуются все сладкие сорта ягод и фруктов, цитрусовые, яблоки, черная смородина, брусника.

Следует употреблять продукты, богатые солями магния и калия (чернослив, курага, капуста, морковь, свекла, картофель).

Необходимо вводить в рацион источники витаминов С и Р (отвар шиповника, апельсины, сладкий красный перец, черноплодная рябина, смородина, петрушка, укроп, зеленый лук, крыжовник).



Употребление фруктов и овощей – это «страховка» и профилактика болезни Альцгеймера и деменции. Они содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и фолата. Эти вещества поддерживают функции головного мозга.



Ежедневное употребление достаточного количества фруктов и овощей:

повышает гибкость познавательных способностей

улучшает память, скорость восприятия, внимание, скорость обработки информации.



Мозг чрезвычайно чувствителен к окислительным повреждениям, а фрукты, ягоды и овощи содержат много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, повреждающими клетки организма".

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