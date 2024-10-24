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Самарский врач-гериатр рассказала о вкладе фруктов и овощей в здоровье

24 октября 2024 15:04
175
Овощи и фрукты - являются огромными природными хранителями различных классов соединений.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:

«Сбалансированное соответственно возрасту питание играет большую роль в развитии процессов старения организма и влияет на характер изменений, возникающих в различных его системах.

Три основных принципа правильного питания:
Соответствие количества энергии (калорийности) потребляемой пищи количеству расходуемой при движении энергии в течение дня.
 Сохранение баланса питательных веществ (белков — 15%, жиров — 30%, углеводов — 55% суточной калорийности), витаминов и минералов.
Соблюдение режима питания. Принимать пищу не реже 4—5 раз в день в одно и то же время, не переедая перед сном.

Овощи и фрукты - являются огромными природными хранителями различных классов соединений.

Ежедневно рекомендовано употреблять 2—3 порции фруктов и 3—4 порции овощей.
Одна порция фруктов — это один крупный фрукт (яблоко, груша, апельсин) или 3—4 мелких (слива, мандарин, клубника).
Одна порция овощей — это 1/2 стакана измельченных приготовленных овощей или один стакан измельченных свежих овощей.

Из овощей следует отдать предпочтение свекле, моркови (в свежем, протертом виде), кабачкам, тыкве, цветной капусте, помидорам, картофелю в виде пюре.
Из плодов рекомендуются все сладкие сорта ягод и фруктов, цитрусовые, яблоки, черная смородина, брусника.
Следует употреблять продукты, богатые солями магния и калия (чернослив, курага, капуста, морковь, свекла, картофель).
Необходимо вводить в рацион источники витаминов С и Р (отвар шиповника, апельсины, сладкий красный перец, черноплодная рябина, смородина, петрушка, укроп, зеленый лук, крыжовник).

Употребление фруктов и овощей – это «страховка» и профилактика болезни Альцгеймера и деменции. Они содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и фолата. Эти вещества поддерживают функции головного мозга.

Ежедневное употребление достаточного количества фруктов и овощей:
 повышает гибкость познавательных способностей
улучшает память, скорость восприятия, внимание, скорость обработки информации.

Мозг чрезвычайно чувствителен к окислительным повреждениям, а фрукты, ягоды и овощи содержат много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, повреждающими клетки организма".

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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