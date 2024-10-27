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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 28 октября местами по области ожидается туман при видимости 500 метров и менее».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

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