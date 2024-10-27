В Самарской области реализуется региональная программа "Мастер спорта"

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В Самарской области реализуется инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым региональная программа "Мастер спорта", направленная на увеличение доступности занятий физической культурой и спортом для населения.



В рамках программы выделены межбюджетные трансферты на общую сумму 36 миллионов рублей спортивным школам Самарской области. Средства направлены на закупку спортивной экипировки, инвентаря и оборудования, участие спортсменов в спортивных мероприятиях, организацию медицинского обеспечения.



Так, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования СШОР №1 "Лыжные гонки" городского округа Тольятти на выделенные средства приобрело спортивный инвентарь – 69 пар лыжероллеров для летних тренировок обучающихся отделения лыжных гонок. А тольяттинская СШОР №2 "Ювента" закупила для обучающихся новые баскетбольные и волейбольные мячи.



Данную меру поддержки спортивных школ планируется осуществлять ежегодно.

Фото: Минспорта региона