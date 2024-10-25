Я нашел ошибку
Главные новости:
Крупнейшими заказчиками-лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, «Аэрофлот», Сбербанк, Банк ВТБ и др.
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по приросту закупок госкомпаний у МСП
Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году.
ЦБ повысил ключевую ставку до 21%
Посетители узнали о возможностях по урегулированию задолженности, использованию онлайн-каналов, переходу на оплату по факту и многом другом.
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента для горожан
Предприятия Самарской области охотно принимают молодых сотрудников, которые только завершили профессиональное обучение или готовы совмещать работу с учебой.
Молодые специалисты приходят на промышленные предприятия региона
В ходе обсуждения отраслевых вопросов рассмотрели этапы строительства объектов газовой инфраструктуры по программе газификации Самарской области ПАО «Газпром» до 2025 года.
Михаил Смирнов обсудил задачи по газификации региона с новым руководителем  региональных компаний «Газпром межрегионгаз»
Каждый Первый придёт на помощь.
В губернии состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи
Выходные и прививка - с пользой для здоровья.
Жителей региона приглашают в мобильные пункты на вакцинацию
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +6, +8°С.
26 октября в губернии небольшой дождь, до +8°С
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.74
0.1
EUR 104.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителей региона приглашают в мобильные пункты на вакцинацию

25 октября 2024 16:07
81
Выходные и прививка - с пользой для здоровья.

26 и 27 октября в Самарской области состоятся мероприятия по проведению вакцинации в общественных местах с соблюдением всех требований.

Прививку от гриппа, а также по показаниям - от пневмококковой инфекции и COVID-19 - все желающие смогут сделать в мобильных прививочных пунктах, которые будут развернуты в торговых центрах, в домах культуры, в отделениях больниц и др.

В пунктах будут работать медицинские бригады, перед вакцинацией будет организована консультация врача.

Информация о графике работы мобильных пунктов

В Самаре 26 и 27 октября :
 ТЦ Мега с 12:00 до 17:00
(24 км Московское шоссе, 5)
 Территория Губернского рынка
с 10:00 до 15:00 (ул. Агибалова , 19)
 ТЦ Гудок с 12:00 до 16:00 (ул. Красноармейская, 131)
ТЦ Парк Хаус с 10:00 до 14:00
(ул. Московское шоссе, 81А)
ТЦ Мелодия с 10:00 до 14:00
(проспект Ленина, 12А).

В Тольятти 26 и 27 октября :
 Территория ТОС 3Б с 9:00 до 11:00(проспект Ленинский, дом 13\43, кв 116)
 ТРК Русь на Волге с 12:00 до 17:00 (ул. Революционная, 52А).

В Новокуйбышевске:
 ТЦ "Центральный" 26 октября с 10:00 до 13:00, 27 октября с 10:00 до 12:00 (ул.Дзержинского, 13)

В Чапаевске 26 и 27 октября :
 ТЦ Клеопатра с 10:00 до 16:00. (ул.Черняховского, 20а)

В Сызрани 26 и 27 октября :
Дом культуры с 9:00 до 12:00
(ул. Карла Маркса 19)

В Октябрьске 26 и 27 октября :
ТЦ Октябрь с 10:00 до 12:00.
(пер. Кирпичный д.21)

В Отрадном 26 и 27 октября :
 ТЦ Гранит с 10:00 до 14:00 (ул.Первомайская,д.2Б)

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Традиционными осенними овощами является тыква, корнеплоды, лук, чеснок, различные виды капусты.
25 октября 2024, 14:28
Врач-диетолог СамГМУ: каждый день человек должен употреблять в пищу не менее 400 грамм овощей и фруктов
Традиционными осенними овощами является тыква, корнеплоды, лук, чеснок, различные виды капусты.   Здравоохранение
157
Травма возникла по неосторожности во время строительных работ на приусадебном участке.
24 октября 2024, 17:05
Хирурги больницы им. Т.И.Ерошевского  вернули зрение пациенту после тяжелой проникающей травмы глаза
Травма возникла по неосторожности во время строительных работ на приусадебном участке. Здравоохранение
584
Овощи и фрукты - являются огромными природными хранителями различных классов соединений.
24 октября 2024, 15:04
Самарский врач-гериатр рассказала о вкладе фруктов и овощей в здоровье
Овощи и фрукты - являются огромными природными хранителями различных классов соединений. Здравоохранение
545
Здравоохранение
Выходные и прививка - с пользой для здоровья.
25 октября 2024  16:07
Жителей региона приглашают в мобильные пункты на вакцинацию
81
Традиционными осенними овощами является тыква, корнеплоды, лук, чеснок, различные виды капусты.
25 октября 2024  14:28
Врач-диетолог СамГМУ: каждый день человек должен употреблять в пищу не менее 400 грамм овощей и фруктов
172
Разработанные в СамГМУ реагенты для анализов по ГОСТам заменят импортные аналоги
25 октября 2024  09:54
Разработанные в СамГМУ реагенты для анализов по ГОСТам заменят импортные аналоги
224
Травма возникла по неосторожности во время строительных работ на приусадебном участке.
24 октября 2024  17:05
Хирурги больницы им. Т.И.Ерошевского  вернули зрение пациенту после тяжелой проникающей травмы глаза
586
Овощи и фрукты - являются огромными природными хранителями различных классов соединений.
24 октября 2024  15:04
Самарский врач-гериатр рассказала о вкладе фруктов и овощей в здоровье
546
Введение овощей и фруктов в рацион малыша — это ответственный и важный шаг.
23 октября 2024  18:53
Самарский врач рассказал, когда лучше начинать вводить овощи и фрукты в рацион малышей
604
Вакцинация семьями и организованными коллективами, в выходные и сразу от нескольких инфекций.
23 октября 2024  18:13
Для самарцев созданы все условия для профилактики
510
В регион поставлены более 1,5 млн доз вакцин от гриппа, ожидается ещё поставка дополнительных партий.
23 октября 2024  15:54
Минздрав СО: где можно узнать о наличии в регионе вакцин от гриппа в прививочных пунктах
592
Риск возникновения многих заболеваний глаз можно снизить, придерживаясь сбалансированного питания и правильного образа жизни.
22 октября 2024  19:12
Врач-диетолог больницы Ерошевского рассказала о пользе овощей, фруктов и здорового питания в укреплении зрения
704
На сегодняшний день готово основание здания, в ближайшее время приступят к дальнейшим строительным работам.
22 октября 2024  14:10
Жители поселка Торшиловский Большечерниговского района будут наблюдаться в новом ФАПе
658
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
4044
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
202
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
217
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
24 октября 2024  17:49
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
504
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
527
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
24 октября 2024  11:51
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
665
Весь список