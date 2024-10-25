Жителей региона приглашают в мобильные пункты на вакцинацию

81

26 и 27 октября в Самарской области состоятся мероприятия по проведению вакцинации в общественных местах с соблюдением всех требований.



Прививку от гриппа, а также по показаниям - от пневмококковой инфекции и COVID-19 - все желающие смогут сделать в мобильных прививочных пунктах, которые будут развернуты в торговых центрах, в домах культуры, в отделениях больниц и др.



В пунктах будут работать медицинские бригады, перед вакцинацией будет организована консультация врача.



Информация о графике работы мобильных пунктов



В Самаре 26 и 27 октября :

ТЦ Мега с 12:00 до 17:00

(24 км Московское шоссе, 5)

Территория Губернского рынка

с 10:00 до 15:00 (ул. Агибалова , 19)

ТЦ Гудок с 12:00 до 16:00 (ул. Красноармейская, 131)

ТЦ Парк Хаус с 10:00 до 14:00

(ул. Московское шоссе, 81А)

ТЦ Мелодия с 10:00 до 14:00

(проспект Ленина, 12А).



В Тольятти 26 и 27 октября :

Территория ТОС 3Б с 9:00 до 11:00(проспект Ленинский, дом 13\43, кв 116)

ТРК Русь на Волге с 12:00 до 17:00 (ул. Революционная, 52А).



В Новокуйбышевске:

ТЦ "Центральный" 26 октября с 10:00 до 13:00, 27 октября с 10:00 до 12:00 (ул.Дзержинского, 13)



В Чапаевске 26 и 27 октября :

ТЦ Клеопатра с 10:00 до 16:00. (ул.Черняховского, 20а)



В Сызрани 26 и 27 октября :

Дом культуры с 9:00 до 12:00

(ул. Карла Маркса 19)



В Октябрьске 26 и 27 октября :

ТЦ Октябрь с 10:00 до 12:00.

(пер. Кирпичный д.21)



В Отрадном 26 и 27 октября :

ТЦ Гранит с 10:00 до 14:00 (ул.Первомайская,д.2Б)





Фото: минздрав СО