Жителей региона приглашают в мобильные пункты на вакцинацию

26 и 27 октября в Самарской области состоятся мероприятия по проведению вакцинации в общественных местах с соблюдением всех требований.
Прививку от гриппа, а также по показаниям - от пневмококковой инфекции и COVID-19 - все желающие смогут сделать в мобильных прививочных пунктах, которые будут развернуты в торговых центрах, в домах культуры, в отделениях больниц и др.
В пунктах будут работать медицинские бригады, перед вакцинацией будет организована консультация врача.
Информация о графике работы мобильных пунктов
В Самаре 26 и 27 октября :
ТЦ Мега с 12:00 до 17:00
(24 км Московское шоссе, 5)
Территория Губернского рынка
с 10:00 до 15:00 (ул. Агибалова , 19)
ТЦ Гудок с 12:00 до 16:00 (ул. Красноармейская, 131)
ТЦ Парк Хаус с 10:00 до 14:00
(ул. Московское шоссе, 81А)
ТЦ Мелодия с 10:00 до 14:00
(проспект Ленина, 12А).
В Тольятти 26 и 27 октября :
Территория ТОС 3Б с 9:00 до 11:00(проспект Ленинский, дом 13\43, кв 116)
ТРК Русь на Волге с 12:00 до 17:00 (ул. Революционная, 52А).
В Новокуйбышевске:
ТЦ "Центральный" 26 октября с 10:00 до 13:00, 27 октября с 10:00 до 12:00 (ул.Дзержинского, 13)
В Чапаевске 26 и 27 октября :
ТЦ Клеопатра с 10:00 до 16:00. (ул.Черняховского, 20а)
В Сызрани 26 и 27 октября :
Дом культуры с 9:00 до 12:00
(ул. Карла Маркса 19)
В Октябрьске 26 и 27 октября :
ТЦ Октябрь с 10:00 до 12:00.
(пер. Кирпичный д.21)
В Отрадном 26 и 27 октября :
ТЦ Гранит с 10:00 до 14:00 (ул.Первомайская,д.2Б)
Фото: минздрав СО