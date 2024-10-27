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Правила подготовки маломерного судна к зимнему хранению

27 октября 2024 13:32
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Правила подготовки маломерного судна к зимнему хранению

В холодное время года завершается сезон навигации на водных акваториях. Судовладельцы подготавливают плавсредства к долгому зимнему хранению.
Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области напоминают судовладельцам правила подготовки маломерных судов к консервации.
Перед подъемом на берег любое судно следует разоружить. Мягкие сидения лучше сразу снять и оставить на хранение в сухом теплом помещении. В любом судне следует провести уборку, полностью удалив воду изнутри.

Надувные резиновые лодки

Перед тем как убрать резиновую лодку на хранение, ее необходимо подготовить – подкачать баллоны, очистить от песка, водорослей, масляных пятен и вымыть мыльным раствором. Для помывки необходимо использовать прохладную воду. Вымытую лодку необходимо хорошо просушить в надутом состоянии и затем проверить, как она просохла, особенно места сопряжения между бортами и днищем. Одновременно с этим необходимо внимательно осмотреть лодку на предмет повреждений - царапин, порезов, потертостей и т.д. Все поврежденные участки можно пометить маркером, а после того как лодка просохнет – наклеить заплатки. Хранить резиновую лодку лучше в развёрнутом виде и слегка надутую в сухом, теплом помещении. Для защиты лодки применяется чехол.

Металлические катера и лодки

Металлическую лодку необходимо тщательно вымыть, после чего стальные корпуса очистить шваброй. Открытый металл желательно покрыть на зиму слоем грунтовки. На зимнее хранение необходимо обеспечить их нормальную вентиляцию для этого входные двери и крышки люков по возможности оставить приоткрытыми. Для защиты катера применяется чехол.
 

Деревянные лодки

Здесь необходим тщательный уход. В случае отсутствия специального прицепа, ставить лодку на зиму следует на деревянные прокладки, чтобы лодка не соприкасалась с землей, иначе дерево будет гнить, что приведет к ее разрушению. После подъема лодку необходимо хорошенько вымыть, начиная с подводной части. Смыть песок, водоросли и ракушки счистить с применением жесткой щетки. Крышки люков по возможности оставить приоткрытыми для вентиляции помещения. Для защиты лодки применяется чехол.

Стеклопластиковые лодки

Стеклопластиковую лодку необходимо вычистить, вымыть водой. Нельзя для очистки поверхности судна использовать щетки и скребки. Обычно это делают с помощью специального оборудования, способного создавать большое избыточное давление. Важно не допускать замерзания воды в корпусе лодки, что может оказать на нее разрушительное воздействие. Неблагоприятное воздействие на судно из стеклопластика оказывают и прямые солнечные лучи. Для защиты его от этих факторов применяется чехол. Входные двери и крышки люков по возможности оставить приоткрытыми, для вентиляции помещения.

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