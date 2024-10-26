Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу

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Госавтоинспекция информирует граждан о том, что оказание государственных услуг регистрационно-экзаменационным отделением Управления МВД России по городу Самаре, начиная с 29 октября 2024 года, на постоянной основе, будет осуществляться по следующему адресу:

Город Самара, Волжское шоссе, дом 107, строение 4.

Также на территории регистрационно-экзаменационного отделения будет функционировать приемное окно, где сотрудниками центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения будет осуществляться консультационный прием граждан, в рамках которого можно ознакомиться в имеющимися административными штрафами, а также фото и видеоматериалами, послужившими основанием к привлечению к административной ответственности.

Прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы.