Хирурги больницы им. Т.И.Ерошевского  вернули зрение пациенту после тяжелой проникающей травмы глаза

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Пациент поступил в отделение неотложной помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского с проникающей травмой глаза. Благодаря своевременному обращению хирургам удалось выполнить несколько оперативных вмешательств, в том числе сложную высокотехнологичную операцию, сохранив глаз пациенту и восстановив зрение.



Травма возникла по неосторожности во время строительных работ на приусадебном участке. От инструмента по резке металла («болгарки») отлетело инородное тело и попало мужчине в глаз. После осмотра врачи-офтальмологи неотложной помощи диагностировали проникающее ранение глаза, понадобилась срочная операция.



«Пациент поступил к нам из отделения неотложной помощи после проведенного вмешательства по поводу проникающего ранения, – рассказал заведующий микрохирургического отделения №2 Анатолий Милюдин. - Во время осмотра выявили также повреждение хрусталика, инородное тело пробило его. Потребовались еще две операции - мы удалили поврежденный хрусталик, а затем имплантировали искусственный».



Лечение прошло успешно - врачам удалось вернуть стопроцентное зрение.



«Сейчас я вижу двумя глазами, я открыл для себя мир практически заново. Два дня назад я снова сел за руль, начал получать удовольствие от того, что вижу, – поделился пациент. – Спасибо врачам!»



Пациент чувствует себя хорошо, но еще находится под амбулаторным наблюдением врачей.



"Если раньше при таких травмах мы спасали глаз и могли только мечтать о высоком зрении, то сегодня благодаря современному оснащению и профессионализму хирургов добиваемся совершенных результатов", – отметила главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова.



Специалисты напоминают о важности соблюдения мер предосторожности и техники безопасности при работе с различными инструментами и приборами:

использование защитных очков – это важная и необходимая мера для предотвращения множества потенциальных травм.

Фото: минздрав СО