Умер знаменитый пермский кот Крошик, пытавшийся похудеть

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Пермский кот Крошик, получивший известность в соцсетях из-за своего огромного веса, внезапно скончался.

Руководитель приюта "Матроскин" в соцсетях рассказала, что 26 октября животное начало задыхаться. Ни кислородная камера, ни действия реаниматологов помочь ему не смогли.

"По предварительным данным, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах", – написано на страничке во "Вконтакте", созданной в память о коте.

Волонтеры нашли животное в подвале пермской больницы в конце августа. На тот момент страдающий от ожирения кот весил 17 кг и уже не мог самостоятельно передвигаться. Для него разработали индивидуальную программу реабилитации. В частности, котик занимался на водяной беговой дорожке, ему делали массаж, назначили специальную диету.

В итоге Крошик похудел на 2 килограмма, стал самостоятельно передвигаться, запрыгивать на лежанки и даже играть. Однако 26 октября его самочувствие резко ухудшилось, пишет Смотрим.

Фото: скрин видео