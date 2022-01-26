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Назван овощ, сок которого поможет справиться с высоким давлением

26 января 2022 14:44
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Назван овощ, сок которого поможет справиться с высоким давлением

Регулярное употребление морковного сока способно снизить артериальное давление человека, страдающего от гипертонии, сообщил Express.

"Морковный сок помогает с кровяным давлением. Анализ показывает, что он понижает систолическое и диастолическое давление", — пишет автор Харриет Уайтхед.

В статье приводятся данные исследования, согласно которым употребление моркови коррелировало с более низкими показателями давления. В эксперименте приняли участие 2195 человек. Морковный сок нейтрализовал влияние соли на организм, которая часто становится причиной гипертонии, утверждает автор.

Помимо этого, Уайтхед посоветовала перестать курить и пить алкоголь, а также сократить объем потребляемого кофе для решения проблем с давлением, пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com

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