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Наращивание темпов вакцинации сделает эпидситуацию управляемой

17 августа 2022 15:12
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16 августа состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и актуальным мерам профилактики.

16 августа состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и актуальным мерам профилактики.

Уже третий год подряд с началом августа специалисты фиксируют рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. И сейчас в регионе ежедневно заболевают более 450 человек. «В настоящий момент на территории области развернуты 605 стационарных коек, из которых около 80% заняты, - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. – Для сравнения – в самые пиковые дни пандемии осенью 2021 года мы развернули более 8,5 тысяч коек. Это почти 40 процентов всего коечного фонда области, которые вынуждены были приостановить работу по своим основным профилям и принимать больных с COVID-19. Конечно, в этот раз необходимо этого не допустить».

Армен Сисакович рассказал о новых штаммах COVID-19 и коварстве опасной инфекции. «Они также опасны, как и любой подвид коронавируса, которых  насчитывают уже более тысячи. Это заболевание, которое характеризуется поражением легких, поражением системы гемостаза, (системы свертывания крови) и развитием различных тромботических осложнений -  в сердце, в головном мозге. Если один штамм от другого отличается, например, меньшим поражением легких, то систему свертывания крови они поражают в одинаковой степени. У всех заболевших мы выявляем нарушение гемостаза», - пояснил Армен Бенян. 

Глава ведомства обратил внимание, что причиной роста заболеваемости стало снижение коллективного иммунитета. Поэтому всем, кто переболел или был вакцинирован более шести месяцев назад, необходимо сделать очередную повторную прививку. 

Министр напомнил, что в конце прошлого года регион вышел на 8 место в России по уровню вакцинации и созданию коллективного иммунитета. Результатом такой мощной сознательной работы и было снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. 

«Коллективный иммунитет – наше основное оружие, - подчеркнул глава ведомства. –Но если он ослабевает, риски роста темпов заболеваемости растут.  Мы сейчас усиленными темпами возводим инфекционный корпус на 100 коек на территории детской инфекционной больницы. К концу года он будет построен, хотя по плану его строительство намечалось на 2023 год, но благодаря Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и федеральным властям нам удалась добиться переноса строительства на более ранние сроки».

В Самарской области работают 200 прививочных пунктов, в том числе пункты вакцинации развернуты в торговых центрах. Мощности позволяют прививать в сутки более 20 тысяч жителей.  

«Самое главное – вакцинация позволяет перенести заболевание в значимо более легкой форме. Здесь есть статистически значимая разница в десятки раз. То есть, если вакцинированный человек имеет риск получить осложнения 2%, то у невакцинированного – это порядка 40%», - подчеркнул руководитель ведомства. 

Также министр рассказал, что в прививочных пунктах региона имеется в наличии достаточное количество вакцины - более 150 000 комплектов вакцины «Спутник V». Жители, которые желают привиться однокомпонентной вакциной, могут использовать для этого первый компонент вакцины «Спутник V». «Первый компонент вакцины «Спутник V» (ГамКовидВак) может использоваться как вакцина «Спутник Лайт». По сути дела, это одно и то же. Это одно вещество, это один вид вакцины», - пояснил министр. Вместе с тем, специалисты рекомендуют жителям старше 60 лет и пациентам, имеющим хронические заболевания, пройти полный курс вакцинации, сделав два компонента вакцины. 

Также осенью ожидается поставка назальной вакцины. Как только она поступит на территорию области, жители будут проинформированы и приглашены в прививочные пункты. 

Кроме того, маски, социальная дистанция, обработка рук, - те дополнительные меры, которые помогут жителям избежать заражения. 

Эксперты считают, что в ближайшее время будет продолжаться рост заболеваемости коронавирусом, но ситуация будет более управляемой, если жители поймут, что нельзя недооценивать опасную инфекцию, и проявят сознательность.

«Вакцина безопасна. Вакцина не вызывает осложнений. Вакцина должна стать нормой и культурой жизни, - подчеркнул Армен Бенян. – Поэтому я призываю всех сделать свой вклад в здоровье своей семьи и всего общества. Давайте подготовимся к осени с точки зрения защиты себя, своих детей и родителей от заболеваемости. Я желаю всем здоровья, и мы ждем вас в наших прививочных кабинетах».

 

Фото:  ru.freepik.com

 

 

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