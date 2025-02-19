На территории Самарской областной детской больницы возводят операционный блок

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На территории Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой возводят операционный блок. Это быстровозводимое модульное здание общей площадью 900 кв.м.. В нем будут размещены отделение реанимации и интенсивной терапии на 8 коек, в том числе 2 асептические и одна для инфекционных больных и 3 операционных.

Средства на строительство модульного корпуса выделены из областного бюджета по поручению Вячеслава Федорищева.

«В настоящее время увеличилось количество проводимых оперативных вмешательств: в хирургическом отделении на 25-30%, в отделении оториноларингологии – на 30%, что приводит к образованию листа очередности на проведение плановых операций. Сейчас в больнице всего две операционные, в которых выполняем, в том числе высокотехнологичные операции по профилям: детская онкология, хирургия, абдоминальная, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, оториноларингология. Кроме того, отделение реанимации располагается в операционном блоке, и в своей структуре имеет всего 6 коек. Возведение операционного модуля улучшит условия оказания медицинской помощи детскому населению», - отметила главный врач больницы Ольга Галахова.

Возведение началось в сентябре прошлого года. На сегодняшний день строительная готовность 60 % - возведен металлический каркас, в ближайшее время начнутся отделочные работы.

Министр здравоохранения Самарской области проконтролировал ход возведения модульного здания, пообщался с подрядчиками и строителями.

«Благодаря реализации национальных проектов и поддержке губернатора Самарской области мы создаем современную медицинскую инфраструктуру, в том числе для оказания помощи детям. На территории областной детской больницы уже открыт консультативно-диагностический центр, ведется строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Врачи больницы уделяют особое внимание развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи. Ежегодно данный вид помощи оказывается почти 1000 пациентам. Открытие нового операционного отделения позволит внедрять новые методики и технологии, расширяя спектр проводимых хирургических вмешательств. Дополнительно будут созданы более комфортные условия для работы врачей и повысится уровень безопасности для маленьких пациентов, что является важным аспектом в оказании медицинской помощи», - отметил Андрей Орлов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в некоторых муниципальных районах региона уже возведены модульные приемно-диагностические отделения, кроме того завершается строительство такого отделения и в областном кардиодиспансере. Модульный операционный блок детской больницы станет первым проектом такого рода на территории региона и создаст новые возможности для организации хирургической помощи детям.

Операционный модуль будет оснащен современным оборудованием, в том числе современными дыхательными и наркозными аппаратами, мониторами, хирургическими и эндоскопическими стойками, операционными столами, системой подогрева для маленьких пациентов, микроскопами и т.д.

Фото: минздрав СО