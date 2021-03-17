Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарскую птицефабрику в селе Обшаровка могут возродить
Самарскую птицефабрику в селе Обшаровка могут возродить
В самарской больнице Пирогова прошли учения силовиков
В самарской больнице Пирогова прошли учения силовиков
На территории больницы имени Середавина в Самаре строится новый модульный корпус для пациентов с коронавирусом
На территории больницы имени Середавина в Самаре строится новый модульный корпус для пациентов с коронавирусом
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
Работы самарского иконописца реставраторы подготовят к выставке в Москве
Работы самарского иконописца реставраторы подготовят к выставке в Москве
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.1
0.14
EUR 86.97
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
ГИБДД СО выявлено около 2000 различных нарушений ПДД за минувшие выходные
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

На территории больницы имени Середавина в Самаре строится новый модульный корпус для пациентов с коронавирусом

17 марта 2021 19:28
71
На территории больницы имени Середавина в Самаре строится новый модульный корпус для пациентов с коронавирусом

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на территории Самарской областной клинической больнице имени Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы №5  идет активное  возведение модульных зданий приемно-диагностических сортировочных отделений для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

         Подготовительные работы начались уже в конце прошлого года. На сегодняшний день завершены работы по прокладке коммуникаций и подготовке оснований, установлены металлоконструкции корпусов, выполняются монтажные работы фасадных сэндвич панелей и кровли.

         Площадь будущего здания на территории Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина составит свыше 2 700 квадратных метра.  «На данный момент произведены подготовительные работы, проложены коммуникации, выполнена подготовка основания под конструкцию, - рассказывает представитель подрядной организации  Данил Когинов, -  Ведутся фасадные работы. Завершаем панельную сборку универсальных конструкций, это несущие конструкции. Работаем по графику. Планируем до конца мая все работы завершить, включая внутренние, отделочные, пуско-наладочные».

         Как рассказала руководитель инфекционного отделения областной больницы имени Середавина Елена Стребкова,  в приемно-сортировочное отделение будут поступать пациенты с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее, здесь они будут проходить обследование  до установки диагноза. «Для этого здесь будет все необходимое: приемный покой – будет установлен компьютерный томограф, аппарат УЗИ, ЭКГ, лаборатория, - пояснила Елена Алексеевна. -  Корпус будет рассчитан на 70 мест, 10 из которых реанимационных. В дальнейшем пациенты  будут переводиться в инфекционные госпитали города, либо останутся на месте и будут продолжать получать лечение».

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
На территории больницы имени Середавина в Самаре строится новый модульный корпус для пациентов с коронавирусом
17 марта 2021  19:28
На территории больницы имени Середавина в Самаре строится новый модульный корпус для пациентов с коронавирусом
71
в посёлке Прибрежный начал работать прививочный пункт
17 марта 2021  15:30
В посёлке Прибрежный Самарской области начал работать прививочный пункт
139
Иммунизацию от этой болезни прошли более 140 тысяч жителей области, из них более 84 тысяч человек получили оба компонента вакцины.
16 марта 2021  18:55
Сегодня вакцинацию ГамКовидВак прошли сотрудники Самарского театра кукол
568
Из них в Самаре - 48 случаев.
16 марта 2021  18:15
В регионе подтверждено 227 случаев новой коронавирусной инфекции
429
Операция занимает всего 10-15 минут и не требует общего наркоза.
16 марта 2021  14:25
Врачи Клиник СамГМУ впервые в регионе провели уникальную операцию на запястье
533
В самарских санаториях полюбили отдыхать при постковидной реабилитации
16 марта 2021  11:14
В самарских санаториях полюбили отдыхать при постковидной реабилитации
261
Медик предостерег от соблюдения постельного режима, а также призвал зрителей не принимать противовирусные лекарства.
15 марта 2021  23:13
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ
441
15 марта 2021  21:23
Тенгиз Бетанели встретился со своими коллегами – врачами инфекционного госпиталя, которые спасли ему жизнь
573
Таким образом, в регионе будет уже 145 прививочных пунктов.
15 марта 2021  21:16
Уже завтра в поселке Прибрежный откроется свой прививочный пункт
511
Более 84 тысяч человек в области получили второй компонент вакцины ГамКовидВак.
15 марта 2021  20:49
В целом в регион поступили 161 332 дозы вакцины, израсходовано - 145 323 дозы
504
Весь список
Современная медицина
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4428
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11855
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
13616
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1145
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15143
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16444
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
17 марта 2021  18:45
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
Транспорт
60
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
17 марта 2021  18:26
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
Транспорт
89
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
17 марта 2021  18:20
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
Социум
80
Теперь самарцам шуметь запрещено не только на улице, но и в помещениях многоквартирного дома, даже в своей квартире.
17 марта 2021  15:43
Сегодня вступили в силу изменения в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан"
Социум
181
в посёлке Прибрежный начал работать прививочный пункт
17 марта 2021  15:30
В посёлке Прибрежный Самарской области начал работать прививочный пункт
Здравоохранение
133
Весь список