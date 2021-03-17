На территории больницы имени Середавина в Самаре строится новый модульный корпус для пациентов с коронавирусом

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По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на территории Самарской областной клинической больнице имени Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы №5 идет активное возведение модульных зданий приемно-диагностических сортировочных отделений для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Подготовительные работы начались уже в конце прошлого года. На сегодняшний день завершены работы по прокладке коммуникаций и подготовке оснований, установлены металлоконструкции корпусов, выполняются монтажные работы фасадных сэндвич панелей и кровли.

Площадь будущего здания на территории Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина составит свыше 2 700 квадратных метра. «На данный момент произведены подготовительные работы, проложены коммуникации, выполнена подготовка основания под конструкцию, - рассказывает представитель подрядной организации Данил Когинов, - Ведутся фасадные работы. Завершаем панельную сборку универсальных конструкций, это несущие конструкции. Работаем по графику. Планируем до конца мая все работы завершить, включая внутренние, отделочные, пуско-наладочные».

Как рассказала руководитель инфекционного отделения областной больницы имени Середавина Елена Стребкова, в приемно-сортировочное отделение будут поступать пациенты с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее, здесь они будут проходить обследование до установки диагноза. «Для этого здесь будет все необходимое: приемный покой – будет установлен компьютерный томограф, аппарат УЗИ, ЭКГ, лаборатория, - пояснила Елена Алексеевна. - Корпус будет рассчитан на 70 мест, 10 из которых реанимационных. В дальнейшем пациенты будут переводиться в инфекционные госпитали города, либо останутся на месте и будут продолжать получать лечение».