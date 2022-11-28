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На Самарскую область надвигается мощная магнитная буря

28 ноября 2022 10:44
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На Самарскую область надвигается мощная магнитная буря

Самарцам придется несладко. Магнитная буря силой в 5 баллов надвигается на регион. Потоки солнечного ветра обрушатся уже в ближайший вторник, 29 ноября.

Буря в 5 баллов придет после 6 часов вечера 29 ноября и продлится почти сутки. К вечеру 30 числа она начнет ослабевать. Тяжелая геомагнитная обстановка может ухудшить самочувствие. Особенно тяжело этот период переносят люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, избыточным весом, пишет ГТРК Самара.

Как пережить магнитные бури без вреда для здоровья:

  • убрать из рациона жирные и жареные блюда, добавить больше свежих фруктов и овощей, пить больше воды;
  • уменьшить физические нагрузки, чередовать периоды работы с отдыхом, спать не меньше 8 часов в сутки;
  • активизировать кровообращение – сделать легкую утреннюю зарядку, принять контрастный душ, растереться жесткой щеткой;
  • насытить кровь кислородом – гулять на свежем воздухе, обязательно проветривать помещение, освоить приемы дыхательной гимнастики;
  • сделать легких массаж шейно-воротниковой зоны или всего тела, чтобы улучшить кровообращение.

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