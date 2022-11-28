На Самарскую область надвигается мощная магнитная буря

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Самарцам придется несладко. Магнитная буря силой в 5 баллов надвигается на регион. Потоки солнечного ветра обрушатся уже в ближайший вторник, 29 ноября.

Буря в 5 баллов придет после 6 часов вечера 29 ноября и продлится почти сутки. К вечеру 30 числа она начнет ослабевать. Тяжелая геомагнитная обстановка может ухудшить самочувствие. Особенно тяжело этот период переносят люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, избыточным весом, пишет ГТРК Самара.

Как пережить магнитные бури без вреда для здоровья: