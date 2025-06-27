На Некрасовском спуске набережной состоялась акция по профилактике и ранней диагностике новообразований кожи

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Сегодня на Некрасовском спуске Набережной реки Волга состоялась акция, организованная специалистами отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера и врачами-дерматологами Самарского областного кожно-венерологического диспансера. Ее цель - профилактика и ранняя диагностика новообразований кожи.

Участники мероприятия смогли бесплатно пройти осмотр врача-онколога и врача-дерматовенеролога в палатке здоровья, а также получить консультацию по профилактике злокачественных новообразований кожи. В акции приняли участие 120 человек, проведено 60 осмотров.

«Самарский областной онкодиспансер более 20 лет занимается просветительской работой, направленной на популяризацию здорового образа жизни и профилактику онкологических заболеваний. Подобные акции на набережной Волги проводятся более 10 лет. Все жители и гости города имеют возможность бесплатно пройти осмотр и выявить одно из самых серьезных онкологических заболеваний. Злокачественные новообразования кожи занимают первое место среди всех онкологических заболеваний, около 10-15% из них – меланома кожи, опасное заболевание с агрессивным течением», - рассказала заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью областного онкодиспансера, к.м.н. Татьяна Золотарева.

Чтобы сократить риск развития злокачественных новообразований, важно использовать средства с фактором защиты не менее 30, носить закрытую одежду и головные уборы.

Также соблюдать режим нахождения на открытом солнце – рекомендуется сократить нахождение на улице с 10.00 до 16.00 часов.

Специалисты напоминают, чем раньше выявлено злокачественное новообразование, тем выше шанс на эффективное лечение.

Чтобы не пропустить развитие рака кожи необходимо ежемесячно проводить самостоятельный осмотр кожных покровов. Насторожить должны изменение цвета и формы родинки, зуд, шелушение, кровоточивость. Стоит обратить внимание на появление новых пигментных пятен, узелков или незаживающих ран. Эти признаки могут быть первыми симптомами рака кожи, поэтому при их наличии необходимо обратиться на консультацию к специалисту.

Фото: минздрав СО