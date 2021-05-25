На Некрасовском спуске набережной Самары пройдет акция по профилактике меланомы

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27 мая с 12.00 до 16.00 на Некрасовском спуске набережной Волги сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера и Самарского областного кожно-венерологического диспансера проведут широкомасштабную акцию для всех желающих жителей и гостей города в рамках Дня диагностики меланомы.

Меланома — злокачественная опухоль, которая развивается из пигментных клеток, производящих меланины. Чаще всего опухоль локализуется в коже, реже наблюдается в сетчатке глаза или слизистых оболочках. Целью мероприятия является привлечение внимания людей к своевременной диагностике опухолей кожи, информирование о вреде солнечного и искусственного загара, формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью.

Участники акции под руководством опытных специалистов отделения медицинской профилактики онкологического диспансера смогут обучиться приемам самообследования кожи, познакомиться с мерами профилактики меланомы, а также получить бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера и врача – дерматолога Самарского областного кожно-венерологического диспансера.

Выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях очень важно, при любом подозрении на меланому необходимо обращаться к врачу в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

Фото из открытых источников