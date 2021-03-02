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На 2 марта в Самарском регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции

2 марта 2021 13:15
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На 2 марта в Самарском регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции

Как сообщает оперштаб, на 2 марта в регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 39 в г.Самаре
- 102 в г.Тольятти
- 17 в г.Новокуйбышевск
- 14 в Ставропольском районе
- 10 в Б-Черниговском районе
- 9 в г. Похвистнево
- 7 в г. Сызрань
- 6 в Шенталинском районе
- 5 в г.о. Жигулевск
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Б-Глушицкомрайоне
- 5 в Борском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Хворостянском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Елховском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Кинельском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Ч-Вершинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в К-Черкасском районе

250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;  25 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 49082 случаев коронавируса.

Скончались 912 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,56, по стране - 59,52.
Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране – 2,04.

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Комментарии

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