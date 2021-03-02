На 2 марта в Самарском регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции

59

Как сообщает оперштаб, на 2 марта в регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 39 в г.Самаре

- 102 в г.Тольятти

- 17 в г.Новокуйбышевск

- 14 в Ставропольском районе

- 10 в Б-Черниговском районе

- 9 в г. Похвистнево

- 7 в г. Сызрань

- 6 в Шенталинском районе

- 5 в г.о. Жигулевск

- 5 в Клявлинском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Б-Глушицкомрайоне

- 5 в Борском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Хворостянском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Елховском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Кинельском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Ч-Вершинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в К-Черкасском районе



250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 49082 случаев коронавируса.



Скончались 912 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,56, по стране - 59,52.

Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране – 2,04.