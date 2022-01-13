Мурашко: заболеваемость ковидом в России в последние два месяца снизилась

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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России в последние два месяца снизилась, в частности, число пациентов с ковидом за последние недели сократилось на 30%. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Мы видим, что в течение последних двух месяцев - конец 2021 года и начало 2022 года - темпы заболеваемости снизились, практически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно снизились показатели смертности населения", - сказал он на сессии Гайдаровского форума.

Мурашко добавил, что это можно было бы назвать хорошим прогностическим признаком, однако темпы заболеваемости в зарубежных странах, в частности в США, где число заболевших за сутки превышает 1,3 млн человек, свидетельствую о том, что нужно быть настороженными: "Это очень высокие цифры. <...> Мы должны учитывать особенности течения заболевания и особенности распространения, и мы понимаем, что наибольшая нагрузка ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медорганизация должна быть к этому готова".

"Последние события показывают, что распространение в зарубежных странах нового штамма "омикрон" и подъем заболеваемости, сегодня уже не миф. <...> Случаи штамма "омикрон" уже появились в нашей стране, сегодня эта дискуссия становится не гипотезой или чем-то таким работающим на перспективу, сегодня это уже реальные действия, которые мы должны предпринять", - заключил министр.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС