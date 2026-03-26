Кондитерская фабрика «Услада» в Жигулевске на протяжении 30 лет выпускает широкий ассортимент сладостей: вафельные трубочки, печенье, зефир.
Производитель кондитерских изделий из Жигулевска выходит на зарубежные рынки с господдержкой
В Самаре открыта регистрация волонтеров для участия в организации Всероссийского голосования за объекты, которые могут быть благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году.
Иван Носков: «Присоединяйтесь к команде самарцев, неравнодушных к будущему города!»
В Самаре с начала генеральной уборки с территории города вывезено более 270 кубометров мусора, 23 тонны смёта после работы уличных пылесосов, откачано 8,4 тысячи кубометров талой воды.
Более 70 поливомоечных машин и пылесосов участвуют в генеральной уборке Самары в 2026 году
В Самаре начали вручать памятные знаки юнармейцам, принимавшим участие в Параде Памяти 7 ноября 2025 года на площади Куйбышева.
Памятные знаки за участие в Параде Памяти – 2025 вручают юнармейцам Самары
С 28 по 29 марта 2026 года в Самарской области будет работать одна из площадок очных финалов Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Самарская область примет финалы олимпиады «Я – профессионал» по инженерным и техническим направлениям
Специалисты «РКС-Самара» приняли участие в церемонии подведения итогов движения «ЭкоРавновесие-2025» медиахолдинга «Комсомольская правда».
«РКС-Самара» приняли участие в церемонии «ЭкоРавновесие-2025»
Россияне через суд могут получить компенсацию за табачный дым, попадающий в квартиру от соседей
Межрегиональный фестиваль локальной кухни «Волжские сезоны» в 2026 году решили не проводить
При поддержке Т Плюс прошёл День открытых дверей для абитуриентов СамГТУ

 

«Т Плюс» традиционно выступила партнёром Дня открытых дверей на теплоэнергетическом факультете Самарского государственного технического университета. Мероприятие прошло в формате тест-драйва – интеллектуального испытания, главным призом которого стало гарантированное бюджетное место в СамГТУ и трудоустройство в Самарский филиал «Т Плюс» после получения диплома о высшем образовании.

Школьники 10-11 классов познакомились с преподавателями и образовательными программами вуза по направлению энергетики. Старшеклассники, разделившись на команды, преодолевали тематический интерактивный квест, а в завершение продемонстрировали свои знания в научно-популярном квизе. Все участники во время испытаний набирали баллы за эрудированность, активность и умение работать в команде.

«Совместно с Политехом мы реализуем целый ряд инициатив, помогая абитуриентам определиться с местом будущей работы. В их числе и "Школа молодого энергетика", и игра "Теплоцентраль", и Дни открытых дверей. Все эти проекты дают возможность ребятам, мечтающим об энергетике, точно понять запросы работодателя и уже во время учёбы в школе сделать первый шаг к трудоустройству», — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.

Победителем тест-драйва была признана ученица 11 класса лицея № 76 (Тольятти) Дарья Чиркова, которая стала обладательницей главного приза.

 

Т Плюс» традиционно выступила партнёром Дня открытых дверей на теплоэнергетическом факультете Самарского государственного технического университета.
25 марта 2026, 20:54
«Т Плюс» поддержала День открытых дверей для абитуриентов СамГТУ
Т Плюс» традиционно выступила партнёром Дня открытых дверей на теплоэнергетическом факультете Самарского государственного технического университета.
В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
23 марта 2026, 18:47
Специалисты «Т Плюс» досрочно завершили ремонт тепловой сети на улице Куйбышева
В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
На пресс-конференции директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов озвучил планы на летнюю ремонтную кампанию в Тольятти.
20 марта 2026, 19:15
«Т Плюс» в течение лета 2026 года заменит более 10 километров тепловых сетей в Тольятти
На пресс-конференции директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов озвучил планы на летнюю ремонтную кампанию в Тольятти.
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
