При поддержке Т Плюс прошёл День открытых дверей для абитуриентов СамГТУ

«Т Плюс» традиционно выступила партнёром Дня открытых дверей на теплоэнергетическом факультете Самарского государственного технического университета. Мероприятие прошло в формате тест-драйва – интеллектуального испытания, главным призом которого стало гарантированное бюджетное место в СамГТУ и трудоустройство в Самарский филиал «Т Плюс» после получения диплома о высшем образовании.

Школьники 10-11 классов познакомились с преподавателями и образовательными программами вуза по направлению энергетики. Старшеклассники, разделившись на команды, преодолевали тематический интерактивный квест, а в завершение продемонстрировали свои знания в научно-популярном квизе. Все участники во время испытаний набирали баллы за эрудированность, активность и умение работать в команде.

«Совместно с Политехом мы реализуем целый ряд инициатив, помогая абитуриентам определиться с местом будущей работы. В их числе и "Школа молодого энергетика", и игра "Теплоцентраль", и Дни открытых дверей. Все эти проекты дают возможность ребятам, мечтающим об энергетике, точно понять запросы работодателя и уже во время учёбы в школе сделать первый шаг к трудоустройству», — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.

Победителем тест-драйва была признана ученица 11 класса лицея № 76 (Тольятти) Дарья Чиркова, которая стала обладательницей главного приза.