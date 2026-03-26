В Сызрани за игру детей на железной дороге привлекли к административной ответственности родителей

В период с 23 по 31 марта 2026 года на территории обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный транспорт».

Данное мероприятие направлено на профилактику травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Так, 22 марта в дежурную часть линейного отдела поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции о том, что на 983 км перегона Октябрьск – Сызрань-1 на железной дороге играют дети.

На место незамедлительно выехали инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции, которые выявили двух жителей г. Октябрьска 2013 года рождения. Школьники играли вблизи железнодорожного полотна. По словам детей, они гуляли у лесополосы, проходившей вдоль железной дороги. Собирая ветки, они решили построить шалаш на объекте транспортной инфраструктуры.

Сотрудники полиции передали подростков их законным представителям и провели профилактические беседы, напомнив о том, что железная дорога — зона повышенного риска. Полицейские объяснили, что переходить пути можно только по специально оборудованным мостам, переходам и настилам, а посторонние вмешательства в работу железнодорожного транспорта создают серьёзную угрозу безопасности движения, жизни и здоровью людей.

Правоохранители призвали родителей усилить контроль за времяпрепровождением детей, чтобы предотвратить трагические ситуации.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

