Шесть новых технических классов для подготовки кадров откроют в школах Самары

Шесть новых технических классов, которые дополнят уже существующие профильные направления, откроют в школах Самары. Такое решение озвучено на окружном форуме «Есть результат!» партии «Единая Россия», прошедшем в Нижнем Новгороде.

Как отметил глава Самары Иван Носков, подготовка квалифицированных кадров для промышленности — одна из приоритетных задач, которую неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. Самара, будучи крупным промышленным центром и одной из космических столиц страны, нуждается в притоке молодых специалистов на высокотехнологичные предприятия. В связи с этим особое внимание уделяется профориентации со школьной скамьи.

Профильными предметами в самарских школах остаются физика, математика, информатика, химия и биология. С этого года к уже действующим техническим классам добавятся ещё шесть. Кроме того, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в городе созданы образовательно-производственные кластеры на базе учреждений среднего профессионального образования по направлениям машиностроения, строительства и другим, пишет Sgpress.ru.