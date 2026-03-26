В затоне острова Грязи под Самарой обнаружили нефтяные пятна подо льдом

В затоне острова Грязи в Волжском районе Самарской области местные жители сообщили о появлении нефтяных пятен подо льдом. По их словам, маслянистый слой достигает толщины около одного сантиметра, а в воде наблюдается гибель рыбы.

Житель региона рассказал «КП-Самара», что узнал о проблеме от знакомого рыбака, который работает в этом месте по лицензии. Тот сообщил, что уже несколько недель не может проверить сети, так как подо льдом находится плотный слой нефтепродуктов.

Видео, снятое 3 марта 2026 года, подтверждает эти слова: на кадрах видно, как при вытягивании сети она покрыта черной маслянистой жидкостью. Снег вокруг лунки также потемнел от капель. По словам очевидцев, на месте ощущается резкий неприятный запах, а рыба массово гибнет.

Юрий Рыжов сообщил, что обращался в различные инстанции, включая Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру и органы власти Волжского района. По его словам, ответ поступил только из Росприроднадзора — уведомление о регистрации обращения.

Мужчина опасается, что с началом паводка загрязнение может попасть в Волгу вместе с погибшей рыбой. Он также отметил, что пытался привлечь внимание к ситуации через общественные каналы, однако реакции не последовало.

По данным геолокации, загрязнение обнаружено в затоне недалеко от турбазы «Ивушка». В редакции «КП-Самара» сообщили, что направили официальные запросы в межрегиональное управление Росприроднадзора и Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Фото: «КП-Самара»