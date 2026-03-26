В России могут запретить продажу электронных сигарет

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 25 марта поддержала инициативу полного запрета производства, импорта и оборота в России электронных сигарет и вейпов, а также жидкостей для их наполнения. Об этом сообщили три источника «Ведомостей»: два, знакомых с ходом заседания, еще один – в Минздраве. Комиссией руководит первый вице-премьер Денис Мантуров.

Как рассказал один из источников, после решения Госкомиссии последует разработка соответствующего законопроекта. По словам собеседника «Ведомостей», в большинстве случаев согласованные Госкомиссией инициативы принимаются, так как она является межведомственным органом, куда включены в том числе руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Изначально на заседании планировали обсуждать усиление проверок игроков сегмента электронных систем доставки никотина (ЭСДН), особенно розничных точек, рассказал еще один собеседник «Ведомостей». Но во время встречи к решению о полном запрете продажи ЭСДН и жидкостей консолидированно пришли все участники Госкомиссии, пояснил источник, знакомый с ходом заседания. Конкретный перечень устройств, на которые будет распространяться запрет, по словам собеседника «Ведомостей», утвердят после широкого обсуждения инициативы (помимо вейпов и электронных сигарет к ЭСДН могут относиться электронные кальяны и трубки. – «Ведомости»). Разработчик законопроекта, по его словам, тоже будет определен позже. Его авторами могут стать депутаты, входящие в состав Госкомиссии, или заинтересованное министерство или служба – Минздрав, Минпромторг, Роспотребнадзор.

Идеи полного запрета продажи вейпов начали широко обсуждаться в России с 2023 г. Депутаты вносили в Госдуму соответствующие законопроекты в мае 2024 г. и в конце 2024 г. До первого чтения они так и не дошли. О том, что эту идею одобряет президент Владимир Путин, стало известно 6 ноября 2025 г.

Во время визита в Самару Путин одобрительно кивнул в ответ на соответствующий вопрос, добавив, что инициативу поддерживает правительство. В начале декабря 2025 г. группа из шести депутатов Госдумы подготовила ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции поправки, ограничивающие продажи вейпов. Дата рассмотрения проекта во втором чтении пока не определена.

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о глобальной табачной эпидемии говорится о необходимости регулирования курения электронных сигарет и других электронных систем доставки никотина. В 2024 г. запреты или ограничения в отношении ЭСДН действовали в 133 государствах. Полный запрет на продажу электронных сигарет, по данным ВОЗ, введен более чем в 40 странах. В том числе в Аргентине, Бразилии, Мексике, Таиланде и Вьетнаме.

Курение вейпов и электронных сигарет может вызывать бронхиолиты, пневмонии, острый респираторный дистресс-синдром и другие легочные болезни, рассказал заведующий кафедрой пульмонологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Белевский. Если курильщик, а чаще это молодые люди, «перекурит», есть риски внезапной сердечной смерти, добавила ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства того же вуза Татьяна Ким.

Основатель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов, в свою очередь, предупредил, что в международной практике запрет категории продукции обычно приводит к расцвету серого рынка. Уже сейчас его доля составляет около 68%, согласно отчету АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (АНО «ННЦК»). Федотов добавил, что нелегальная продукция всегда стоит меньше легальной, поэтому в случае введения ограничений средняя стоимость ЭСДН может снизиться.

После запрета легальной торговли решающее значение будет иметь контроль потребления ЭСДН, продолжил эксперт. По его словам, в России насчитывается порядка 150 000 магазинов, торгующих вейп-продукцией, и запрет на бумаге не будет работать без его фактического исполнения на местах. Это подтверждает пример Казахстана. После введения полного запрета продаж вейпов в июне 2024 г. там практически не изымали продукцию. А число потребителей спустя 1,5 года почти не изменилось, добавил Федотов. По данным общественного фонда «Стратегия», за это время лишь 5% респондентов полностью отказались от никотина. Еще 10% вернулись к традиционным сигаретам, остальные продолжили покупать вейпы, но через нелегальные каналы продаж.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев опасается, что основным риском в случае запрета оборота ЭСДН в России станут потери для легальной розницы. По его словам, продавцы электронных сигарет могут самостоятельно устанавливать наценку на продукцию, что позволяет им зарабатывать значительно больше, чем на обычных сигаретах. При этом он пояснил, что розничные точки не отвечают за легальность товара и не являются плательщиками акциза, поэтому «пострадают невинно».

Консалтинговая компания NeoAnalytics в 2024 г. оценивала объем российского рынка электронных сигарет более чем в 250 млрд руб. (+51,9% в годовом выражении). Оценить весь рынок ЭСДН в деньгах сложно, сказал Королев. Как отметил эксперт, существуют оценки в натуральных показателях – например, ежегодный объем ввозимых и продаваемых одноразовых устройств составляет около 200 млн шт., но их цены разнятся. При этом подавляющая часть рынка электронных сигарет, от 60 до 90%, по данным разных исследований, находится в серой зоне. Надежной методики расчета, подобной той, что используется для обычных сигарет, для ЭСДН не существует, добавил Королев.

По оценке компании BusinesStat, продажи вейпов и электронных сигарет в России в натуральном выражении в 2024 г. составили 245,2 млн шт. (+21,1% в годовом выражении). В 2024 г. было произведено и промаркировано 1,2 млн л жидкостей для ЭСДН, что в 2,3 раза больше, чем в 2023 г., следует из данных АНО «ННЦК». Оптом было реализовано 8,4 млн л жидкостей – почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Оптовые продажи за тот же период составили 284,6 млрд руб., увеличившись втрое к показателю 2023 г.

«Ведомости» направили запросы в секретариат Мантурова, Минздрав, Минпромторг. А также попросили прокомментировать возможный запрет оборота ЭСДН в Союзе предприятий индустрии никотинсодержащих изделий.

В 2025 г. продажи одноразовых вейпов и жидкостей к ним составили 33,6 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Центра развития перспективных технологий (оператора системы маркировки «Честный знак»).