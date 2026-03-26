В Самарской области вахтовый спрос на водителей спецтехники вырос на 66%

В январе–марте 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Самарской области усилился спрос на специалистов, готовых работать вахтовым методом. По данным аналитики Авито Работы, в ряде направлений рост числа вакансий превышает 60%, а средние зарплатные предложения достигают 227 430 рублей.

Самую заметную динамику показали водители спецтехники — число вакансий выросло на 66%, а среднее зарплатное предложение составляет 129 495 рублей. Эти специалисты востребованы на строительных и промышленных площадках.

Следом идут строители — число вакансий увеличилось на 23%, а среднее зарплатное предложение составляет 203 886 рублей. Работы в этой сфере остаются ключевыми для реализации инфраструктурных проектов.

Бурильщики также демонстрируют рост — число вакансий увеличилось на 20%, а среднее зарплатное предложение составляет 227 430 рублей. Это один из самых высоких уровней дохода среди представленных профессий.

Электрики показали рост на 17% — среднее зарплатное предложение составляет 184 366 рублей. Специалисты востребованы на объектах с повышенными требованиями к инженерным системам.

Электрогазосварщики также демонстрируют рост — число вакансий увеличилось на 12%, а среднее зарплатное предложение составляет 225 047 рублей. Высокий уровень дохода связан с квалификацией и сложностью выполняемых работ.

Рост числа вакансий указывает на сохраняющийся спрос на специалистов рабочих профессий в рамках вахтового формата, который остается актуальным для крупных инфраструктурных и промышленных проектов.

*показатель средней предлагаемой оплаты труда складывается из усредненных значений зарплатных вилок, которые указаны в вакансиях, и может отличаться от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и прочие выплаты.