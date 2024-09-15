Мурашко: россиянам хватит лекарств от коронавируса

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В России есть необходимое количество лекарств от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, добавив, что самое главное — это своевременно начать лечение.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — сказал Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что на данный момент вновь наблюдается рост заболеваемости, поэтому важно соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться к врачу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус продолжает мутировать, появился новый вариант FLiRT. Его симптомы схожи с симптомами при «омикроне»: потеря вкуса и обоняния, слабость, боль в горле и кашель, головная и мышечные боли. Она добавила, что благодаря системе мониторинга удается выявлять новые мутации COVID-19, пишет Ура.ру.