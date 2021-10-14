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Минздрав СО: в регионе коронавирус сегодня подтвержден у 2500 обучающихся

14 октября 2021 16:35
412
Дистанционное обучение введено сейчас только с одной целью — побыть дома и не контактировать друг с другом.

Уважаемые родители! Дорогие наши школьники и студенты!

В Самарской области коронавирус сегодня подтвержден у 2500 обучающихся. Ситуация осложняется еще и тем, что наступил сезон ОРВИ и гриппа.

Чтобы остановить распространение инфекций, с учетом эпидемиологической ситуации в отдельных территориях региона на дистанционное обучение переведены около 4000 классов школ и более 60 групп техникумов и колледжей, в смешанном формате ведут занятия большинство вузов.

Но риск «подхватить» COVID-19  есть не только в учебном заведении! Прогулки с друзьями, поездки в общественном транспорте, посещение торговых центров и людных мест опасны ничуть не меньше!

Ведь дистанционное обучение введено сейчас только с одной целью — побыть дома и не контактировать друг с другом. Именно такой подход позволит свести к минимуму возможность заражения и сохранить здоровье в изоляции от коллектива.

Уважаемые родители! Оградите детей от возможности заразиться! Объясните им, как важно временно побыть дома!

Дорогие школьники и студенты! Как только эпидемическая обстановка улучшится, ограничительные меры будут сняты. Чем строже мы будем выполнять требования самоизоляции, тем быстрее сможем вернуться к нашей привычной жизни, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   pixabay

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Здравоохранение
14 октября 2021  21:54
Чекап – подробности
73
Дистанционное обучение введено сейчас только с одной целью — побыть дома и не контактировать друг с другом.
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Минздрав СО: в регионе коронавирус сегодня подтвержден у 2500 обучающихся
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