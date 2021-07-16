Минздрав СО: рекомендации для населения в условиях жары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
Она выполнила свою задачу. Кроме того, в городе наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом и хорошая динамика по вакцинации.
Собянин отменил систему обязательных QR-кодов в Москве
В настоящее время выполняется сборка каркаса.
В селе Светлый ключ Красноярского района возводится новый ФАП
Вместительный шоу-рум площадью 792 кв. м позволяет экспонировать полный модельный ряд автомобилей LADA.
В Нур-Султане открылся новый дилерский центр LADA
15-16 июля в ходе организованных мероприятий более 35 представителей регионов будут делиться лучшими практиками развития технологических проектов.
Технопарк «Жигулевская долина» принимает выездную Школу регоператоров «Сколково»
Это не просто государственные атрибуты, это культурная ценность и гордость самарцев.
17 июля День самарской символики: герб, флаг и гимн – это отличительные знаки нашего региона от других субъектов
Финансовые услуги Гарантийного фонда – одна из наиболее популярных мер поддержки предпринимателей.
Региональный гарантийный фонд помог предпринимателям привлечь 1,2 млрд рублей
В связи с производством работ﻿ по техническому перевооружению теплотрассы.
По улице Степана Разина в Самаре временно ограничат движение транспорта
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минздрав СО: рекомендации для населения в условиях жары

16 июля 2021 16:29
152
В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30 С и выше у многих людей ухудшается общее самочувствие, появляется слабость, головная боль, тошнота.

В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30 С и выше у многих людей ухудшается общее самочувствие, появляется слабость, головная боль, тошнота.

За этими неприятными, но внешне безобидными симптомами могут последовать и намного более грозные осложнения, связанные с перегрузкой сердечно-сосудистой системы. Наиболее тяжелым  осложнением является инфаркт миокарда и инсульт.

Особенно высокому риску подвержены люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, сахарный диабет.

В период с 11 до 17 часов старайтесь находиться в помещении.

Днем держите окна закрытыми, опущенными жалюзи и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывайте окна для проветривания, желательно на ночь. При наличии кондиционеров и вентиляторов желательно использовать их в длительном режиме, но на малой мощности.

Перед выходом из дома продумайте свою одежду. Она должна быть легкой, свободного кроя, из натуральных тканей, желательно светлых цветов. Необходимо использовать головные уборы, лучше белого цвета. Недопустимы синтетические ткани и обтягивающие модели одежды, так что лучше чуть поступиться модой. Желательно перед выходом на улицу нанести на открытые участки тела солнцезащитный крем с показателем защиты не менее 30.

Рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды равномерно в течение дня. Не следует злоупотреблять кофе, крепким (в том числе зеленым) чаем. Не допускаются сладкие газированные напитки, а также алкоголь. Помните, что иногда жажда может не ощущаться, особенно при прогрессировании перегревания. Тем не менее, воду все равно необходимо употреблять малыми порциями. Лицам, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо строго соблюдать предписанные врачом ограничения.

Жара не требует каких-либо специальных дополнительных медицинских назначений. Но необходимо скрупулезно следовать уже имеющимся рекомендациям. Будьте очень аккуратны с приемом назначенных медикаментов, ни в коем случае не пропускайте их. Если у Вас имеются заболевания сердечно-сосудистой системы чаще измеряйте артериальное давление.

Длительная работа на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА. Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям. Не выходите в самые жаркие часы, используйте специальную скамеечку, пейте воду!

Людям, у которых есть пожилые родственники, в жаркие дни необходимо контролировать их состояние, навещать, звонить, напоминать им об имеющихся врачебных рекомендациях.

При появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, учащенного сердцебиения, обморочного состояния, повышения температуры тела после длительного нахождения на солнце необходимо как можно быстрее переместиться в прохладное помещение и обратиться к медикам.

Если Вы заметили резкое ухудшение состояния у кого-либо на улице, то обязательно подойдите, уточните в чем дело, и, если состояние не улучшается, сразу вызывайте скорую медицинскую помощь.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Кондиционер может серьезно помочь перенести жаркие дни, но только при правильном использовании, в противном случае возникают серьезные риски переохлаждения. Это относится и к домашней климатической технике и к кондиционерам в автомобилях

Включение кондиционера заблаговременно (до пика жары)

Использование в длительном режиме на малой мощности

Поддержание разницы температур в пределах 5 градусов Цельсия

Избегать направления потока холодного воздуха непосредственно на людей

РИСКИ РАННЕГО КУПАНИЯ

Жара способствует не всегда обдуманным попыткам охлаждения с помощью купания. НАПОМИНАЕМ, что возможность купания в естественных водоемах определяется не температурой воздуха, а исключительно температурой воды. Купание при столь существенной разнице температур воды и воздуха как сейчас может создать избыточную нагрузку на сердечно сосудистую систему и опасное переохлаждение организма. Кроме того, абсолютно купание абсолютно несовместимо с употреблением алкоголя. Это смертельно опасное сочетание.

Теги: жара Минздрав СО рекомендации

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Юрист подчеркнула, что в обязанности работодателя входит обеспечение комфортных для подчиненных условий труда.
13 июля 2021, 21:47
Юрист назвала предельную температуру воздуха, при которой можно уйти с работы
Юрист подчеркнула, что в обязанности работодателя входит обеспечение комфортных для подчиненных условий труда. Общество
843
Из-за сильной жары самарцев просят быть осторожней
10 июля 2021, 13:10
Из-за сильной жары самарцев просят быть осторожней
Объявлен желтый уровень опасности. Общество
1693
Рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды равномерно в течение дня.
16 июня 2021, 16:39
Минздрав СО: рекомендации для населения в условиях жары
Рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды равномерно в течение дня. Общество
667
Здравоохранение
В настоящее время выполняется сборка каркаса.
16 июля 2021  17:42
В селе Светлый ключ Красноярского района возводится новый ФАП
96
В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30 С и выше у многих людей ухудшается общее самочувствие, появляется слабость, головная боль, тошнота.
16 июля 2021  16:29
Минздрав СО: рекомендации для населения в условиях жары
152
В Самаре заболели 122 человека.
16 июля 2021  14:43
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
203
Почта России упростит процедуру вступления в Национальный регистр доноров костного мозга
15 июля 2021  19:53
Почта России упростит процедуру вступления в Национальный регистр доноров костного мозга
585
17 человек в регионе умерли от коронавируса.   
15 июля 2021  18:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
589
Губернатор Самарской области поделился информацией о вероятности введения обязательной вакцинации в регионе.
15 июля 2021  14:07
Дмитрий Азаров: «Делаем все, чтобы дефицита вакцины в регионе не было»
562
В Самаре проходит  Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование механической вентиляции легких в неонатологии. Стратегии защиты легких».
14 июля 2021  17:48
На научной конференции в Самаре специалисты обсуждают вопросы оказания помощи новорожденным
889
В рамках нацпроекта для пациентов, перенесших острое сердечно-сосудистое событие, организовано бесплатное лекарственное обеспечение при выписке из стационара.
14 июля 2021  14:23
Более 2500 жителям провели операции на сердце в Самарском кардиодиспансере за 6 месяцев 2021 года
789
В Самаре заболели 89 человек.
14 июля 2021  14:05
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
827
Роспотребнадзор и Минздрав Египта в ближайшее время подготовят и подпишут меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.
13 июля 2021  23:51
Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране
911
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
416
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
16 июля 2021  18:37
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
231
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
540
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов
16 июля 2021  11:33
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов "Единой России" на выборы в Самарскую губернскую думу
331
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
16 июля 2021  11:29
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
258
Весь список