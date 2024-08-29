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Минздрав СО: начало осени - самое благоприятное время для вакцинации от гриппа

29 августа 2024 18:33
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Ответы эксперта, которые помогут сделать выбор в пользу вакцинации.

Об этом напомнила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.

"Как правило, сентябрь и октябрь — активные месяцы массовой прививочной кампании. От момента прививки до момента появления антител проходит примерно две недели. Этот хороший уровень антител держится на протяжении 6-8 месяцев. Поэтому сейчас - благоприятное время, чтобы посетить пункт вакцинации и сделать прививку от гриппа, защитив себя на весь период традиционного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. Напомню, прививка защищает от тяжелого течения заболевания и его осложнений", - отметила врач.

Собрали ответы эксперта, которые помогут сделать выбор в пользу вакцинации.

Какие осложнения может вызвать грипп?
Осложнения гриппа делятся на две группы. Первая — это тяжёлые и жизнеугрожающие осложнения, связанные непосредственно с самим вирусом. Это отек головного мозга и лёгких, инфекционно-токсический шок и др. Вторая - связана с бактериальным осложнением. Это гаймориты, синуситы, пневмонии, менингиты и т.д. Прививка помогает минимизировать риски осложнений.

Какие существуют противопоказания к прививке?
Если есть признаки простуды или обострения какого-то хронического заболевания. Как правило, через две недели после острых респираторных заболеваний и после перенесённого обострения можно идти на прививку. Других противопоказаний нет.

Какие реакции могут быть на прививку?
Это может быть покраснение в месте введения вакцины, незначительное повышение температуры до 37,1−37,3, которые проходят в течение 1-2 дней.

Можно ли прививаться людям серебряного возраста?
Жителям серебряного возраста необходимо обязательно прививаться от гриппа. С возрастом иммунная система ослабевает, а прививка помогает защитить от осложнений. В этом случае нет ограничений по возрасту.

 

Фото%   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

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