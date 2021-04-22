Минздрав Самарской области поддержал слова Президента о лидирующих позициях РФ в борьбе с пандемией

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Во время ежегодного Послания Президента России к Совфеду Владимир Путин ярко выделил и поблагодарил всех причастных к борьбе с коронавирусом. Медики, волонтеры, неравнодушные люди и работники всех жизненно важных предприятий - именно благодаря им Россия оказалась впереди других стран по темпам и качеству преодоления пандемии. В Минздраве Самарской области прокомментировали общий успех россиян в этой сложной борьбе на ковидном фронте.

По мнению Елены Стребковой, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального минздрава, преодолевать пандемию жителям Самарской области помогает способность побеждать вместе.

- Наверное, соглашусь, что наша страна особенная в плане борьбы с коронавирусной инфекцией. Даже если мы возьмем с вами медиков, то инфекционистов очень мало, пульмонологов тоже очень мало. А тем не менее огромное количество врачей разных специальностей прошли обучение и пришли в ковидные госпитали. То есть все медики практически встали на защиту и то огромное количество больных, которое у нас уже прошло, говорит о том, что мы действительно справляемся. Это были врачи всех специальностей: и стоматологи, и лор-врачи, и хирурги, все практически пришли на борьбу с коронавирусной инфекцией, причем абсолютно добровольно. Это первый момент. Второй момент, наверное, надо отметить волонтерское движение. Вспомнить, когда был очень жесткий карантин, то огромное количество студентов, просто людей, которые хотели помочь своим соседям, близким, еще кому-то, приносили продукты, лекарства, ходили в аптеки, помогали чем могли. Поэтому я могу сказать о том, что все население нашей страны было настроено на защиту и на победу над коронавирусом. Иначе и невозможно, потому что он нам мешает хорошо и спокойно жить. Но мы все поняли, что справиться с ним мы можем только вместе. Один человек или даже медицинское сообщество не в состоянии с этим справиться. Мы с вами понимаем, что это проблема всего нашего общества. И то, как оно отреагировало на это, говорит о том, что да, действительно мы справляемся с этой проблемой. И наверное, в этом плане где-то лучше, чем другие страны. Почему? Потому что это просто свойство нашего русского народа. Мы можем быть расхлябанными, какими угодно, но в очень тяжелые моменты мы все собираемся и единой линией выступаем против одного врага. Таким врагом на данный момент оказался коронавирус.