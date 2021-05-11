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Чтобы преодолеть пандемию, необходимо продолжать активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться

11 мая 2021 09:12
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Чтобы преодолеть пандемию, необходимо продолжать активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться

Чтобы преодолеть пандемию, необходимо продолжать активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами.

Сейчас, по его данным, прививки сделал 21 млн человек. Как отметил президент, ситуация с распространением коронавируса в России, по оценкам специалистов, остается стабильной. При этом глава государства указал главам регионов на необходимость соблюдать темпы вакцинации и тестирования на ковид, а также масочный режим.

Путин также рассказал, что у него хорошие показатели антител к коронавирусу после вакцинации – коэффициент равен 15. Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта, второй – 14 апреля. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечественные вакцины эффективны и безопасны. Путин рассказывал, что после вакцинации чувствовал себя хорошо.

Сейчас в России зарегистрированы уже четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН, передает Радио Маяк.

Теги: вакцинация коронавирус Путин

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