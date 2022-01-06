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Путин поручил привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации

6 января 2022 13:50
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Путин поручил привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 марта провести информкампанию для привлечения переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 года, передает РИА Новости.

Теги: Коронавирус Путин

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