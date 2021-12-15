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Путин высказался против введения QR-кодов на транспорте под Новый год

15 декабря 2021 09:09
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Путин высказался против введения QR-кодов на транспорте под Новый год

Владимир Путин высказался против введения антиковидных ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год. Это создаст много проблем для людей, заявил президент на совещании с членами правительства.

Напомним, неделю назад сообщалось, что законопроект об обязательном введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте рассмотрят в Государственной Думе в конце декабря. На тот момент депутаты не определились с позицией по этому документу.

Позже глава государства заявил, что до введения QR-кодов на транспорте необходимо убедиться в готовности всей системы: нужно проверить, способна ли она к тому, чтобы, с одной стороны, не ограничить права людей и обеспечить безопасность и здоровье россиян, с другой.

После этого Минтранс совместно с Госдумой решили продолжить доработку законопроекта о введении QR-кодов на транспорте вместе с участием бизнеса, передает Радио Маяк.

Теги: Коронавирус Путин

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