матери-героини с 2027 года начнут получать 1 млн рублей автоматически

Удостоенные звания «Мать-героиня» женщины с января 2027 года смогут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей в автоматическом режиме через Социальный фонд России. Об этом 17 сентября сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков.

«С 1 января 2027 года Социальный фонд России начнет перечислять разовую выплату в 1 млн рублей за присвоение звания «Мать-героиня» в проактивном, то есть автоматическом режиме. Соответствующий проект разработал Минтруд России», — рассказал он «РИА Новости».

Как отметил Исаков, новый порядок позволит сократить бюрократические процедуры: женщинам не потребуется самостоятельно собирать документы для подтверждения статуса.

Депутат пояснил, что информация о присвоении звания должна автоматически поступать в систему после подписания указа, а данные между ведомствами будут сверяться без участия получательницы.