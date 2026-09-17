Самарские робототехники представили разработки для образования на Международном фестивале молодежи

В Екатеринбурге завершился Международный фестиваль молодежи. За пять дней работы экспозицию самарской компании Тесвел посетили несколько тысяч человек из разных стран и регионов России. В их числе - заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Высокопоставленные гости осмотрели роботизированную обучающую ячейку, созданную на базе коллаборативного робота, и оценили возможности комплекса по интеграции в производственные и образовательные процессы.

Выставочная программа фестиваля, призванная продемонстрировать достижения России в науке, промышленности и культуре, объединила более 140 экспонентов. Общая площадь экспозиции составила 30 000 кв. м, был организован 121 стенд. Экспозиция Тесвел разместилась на коллективном стенде Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис.

Деловая и культурная программа мероприятия включала более 650 событий. Ключевыми темами стали международные партнерства, стажировки, совместные образовательные программы и экспортные возможности для молодежных проектов. Участниками Международного фестиваля молодежи стали более 10 тысяч человек из 191 страны.