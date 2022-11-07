Минздрав России не согласен с рекомендациями европейских медиков мыться реже

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Британские врачи призвали граждан не принимать ванну или душ каждый день, аргументируя тем, что регулярное мытье может сделать человека более уязвимым для вредных бактерий.



— В российской традиции исторически заложено трепетное отношение к личной гигиене. Это часть нашего образа жизни. Минздрав России не может согласиться с теми рекомендациями, которые сейчас распространяются в Европе, поскольку они противоречат базовым принципам гигиены, знакомым всем россиянам с раннего детства, как, например «мойте руки перед едой». Еще Гиппократ отметил, что «не болеют там, где чисто». И эти установки всегда актуальны, что наглядно показала пандемия COVID-19, когда соблюдение мер гигиены сохраняло жизни и здоровье, — прокомментировал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.



Минздрав напоминает: не забывайте тщательно мыть руки и соблюдать гигиену. А вот антибактериальным мылом, действительно, лучше не злоупотреблять.

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