Минздрав разрешил клинические испытания препарата от ботулизма

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Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о выдаче разрешения на проведение клинических испытаний нового препарата для лечения ботулизма.

Как рассказал министр, Минздрав разрешил проводить клинические испытания нового препарата, который сможет нейтрализовать ботулотоксин. Мурашко отметил, что препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин ботулизма А в крови больного, был разработан НИЦЭМ им. Гамалеи.

Глава Минздрава также рассказал, что, согласно доклиническому этапу исследования токсичности и безопасности, препарат показал хорошие результаты.

По словам Мурашко, клинические испытания должны показать профиль безопасности препарата, как он распределяется по организму, а также как долго выводится из организма здорового человека, а позднее и из организма пациента с ботулизмом.

Как ранее сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, до сих пор около 150 человек с ботулизмом остаются в российских больницах, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ, пишет Смотрим.